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名古屋市も電通など２社指名停止　五輪談合受け３カ月

2023年2月16日 05時05分 (2月16日 05時06分更新)
　東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件を受け、名古屋市は十五日付で電通とイベント制作会社「セレスポ名古屋支店」（同市）の二社を指名停止とした。指名停止期間はいずれも五月十四日までの三カ月間。二社はこの間、市が発注する事業の競争入札などに参加できなくなる。
　愛知県は今月十四日付で電通とセレスポ本社を指名停止にしている。

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