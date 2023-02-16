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2月16日
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高さ６４メートルの平湯大滝をライトアップする「結氷まつり」が１５日夜、岐阜県高山市奥飛騨温泉...
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世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題を巡り立憲民主党など野党は１６日、国会内でヒアリングを開いた...
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勤務していた病院で部下から現金を脅し取ったとして名古屋・中村署は１６日、恐喝の疑いで、名古屋市千種区...
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