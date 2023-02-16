長野県松本市の集合住宅で昨年十二月、女性（２１）が刃物で刺され、重傷を負った事件で、名古屋家裁は十五日、殺人未遂の疑いで家裁送致された知人の専門学校生の男（１８）＝名古屋市＝について、検察官送致（逆送）を決めた。

黒木美帆裁判官は「全治三カ月のけがを負わせるなど、結果は重い。動機、経緯も身勝手と言わざるをえない」とし、刑事処分が相当と判断した。

