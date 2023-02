小児がん治療支援チャリティーライブ『LIVE EMPOWER CHILDREN 2023 supported by 第一生命保険』全出演者

大黒摩季、相川七瀬、ゴスペラーズ、ピコ太郎ら総勢13組のアーティストが国際小児がんデーの2月15日、東京・NHKホールで小児がん治療支援チャリティーライブ『LIVE EMPOWER CHILDREN 2023 supported by 第一生命保険』を開催し、3時間半にわたって全33曲でエールを送った。

2020年からスタートした『LIVE EMPOWER CHILDREN』は、「エンタテインメントは、子どもたちの『生きる力』をつくる。」をテーマにした小児がん治療支援のためのチャリティーライブ。

4回目の今回は、相川七瀬、大黒摩季、Girls2、ゴスペラーズ、SAM・ETSU・CHIHARU・DJ KOO from TRF、Da-iCE、超ときめき▽宣伝部(▽=ハート)、Novelbright、BUDDiiS、ピコ太郎、moumoon、May’n、MONKEY MAJIKが出演。MCは皆勤賞の天野ひろゆき(キャイ~ン)と、ニッポン放送の熊谷実帆アナウンサーが務めた。

初回以来3年ぶりの有観客で行われ、皆勤賞のピコ太郎は、新曲「買いたいものが買えない」「Mathematics」を披露したほか、代表曲「PPAP」、ぐでたまとのコラボで「PPAPぐでたまと一緒」で会場の子どもたちを笑顔にした。

TRFのSAM、ETSU、CHIHARU、DJ KOOは、小児がんを克服した子どもたちとのコラボステージで「FUNKY M」を披露した。開演前の囲み取材でDJ KOOは「僕も一緒に踊ります! 去年からダンスを習い始めました。61(歳)からダンスを、小児がんを克服した子どもたちと一緒に踊れるっていうところを見せたい」と宣言。ピコ太郎から「大丈夫ですか?」「今さら?」といじられたものの、「手応えバッチリDO DANCE!」と息巻いた。

本番のステージでは、TRFとこの日のために一生懸命練習をしたコドモダンサーズたちがおそろいのハートフルなTシャツに身を包み、コラボダンスを披露して大きな感動を呼んだ。パフォーマンス後、DJ KOOの「ハァハァ…」と息切れする音がマイクに乗り、MCの天野は「囲み取材で『バッチリDO DANCE』って言ってたのに」と明かして笑いを誘っていた。

相川は囲み取材で「ちびっこたちを支えているお母さんたちにも元気を与えたいので、お子さんに向かって歌いたいという想いと、お母さんに向かって歌いたいという想いを、ロックでぶつけていきたい」と言っていたように、「Sweet Emotion」を熱唱。さらに、「相川七瀬といえばという曲」と紹介した「夢見る少女じゃいられない」では、TRFのSAM、ETSU、CHIHARUがキレキレなダンスでも魅せ、会場を大いに沸かせた。

ゴスペラーズは、メンバーの酒井雄二が新型コロナウイルスの濃厚接触者となり、この日は休演。村上てつや、黒沢薫、北山陽一、安岡優の4人での出演となったが、「4人ですけど5人分の想いで」と伝え、「ミモザ」「永遠に」の2曲で美しいハーモニーを響かせた。

トリの大黒摩季は、大ヒット曲「熱くなれ」「あなただけ見つめてる」「夏が来る」「ら・ら・ら」の4曲を熱唱。囲み取材ではこの選曲について「子どものことを思えば、『仮面ライダーオーズ/OOO』(の主題歌)を出そうと思ったんですけど、私は母のがん治療を長くやっていたので、ご家族、お父さん・お母さんをアゲようかなと。母をみていたときは、極力『ママ DO DANCE!』くらいの気持ちで、明るく元気にするようにしていたので、私のナンバーはヒット曲ばかりにしました」と、DJ KOOのフレーズを引用しながら明かしていたとおり、会場を一体化させる盛り上がりとなった。

ラストの曲を前に、つんく♂がVTRで特別出演。「このイベントを少しでも多くの人に知ってもらいたいという思いから、2年前、小児がん治療支援のためのテーマソングを坂本龍一さんと一緒に書かせていただきました!未来に向かって生きている、全ての方々に響け!」と願い、「病院や自宅、いろんな場所で病気と闘っているみんな!そしてご家族の皆さん! 今宵はいろんなことを忘れて、最後一緒に歌ってくれるとうれしいです!この曲を通じて、少しでも多くの方に小児がんのことをご理解いただき、支援の輪が広がってくことを願っております」と伝えて曲振り。つんく♂が作詞、坂本龍一が作曲を手がけた本プロジェクトのテーマソング「My Hero~奇跡の唄〜」を出演者全員で大合唱した。

このライブの模様は、小児がん治療中の全国の子どもたちや家族にもライブを楽しんでもらえるようにと、YouTube、ABEMA、dTV、LINE LIVE、TikTok、Z-aNで無料配信が行われた。また、社会問題と向き合う人に特化したクラウドファンディングサービス「GoodMorning」や、「Yahoo!ネット募金」「つながる募金」などに寄せられた寄付金と、公演の利益の全額は、小児がん拠点病院や小児がん支援団体に寄付される。

■『LIVE EMPOWER CHILDREN 2023 』セットリスト

▼オープニングアクト

OA1:日本工学院ダンサー「ツヨク想う」(絢香)

OA2:ちゃるけん「世界が変わらなくても」

OA3:MA’LIL「hate me」

▼本編

01. Around The World/MONKEY MAJIK

02. 空はまるで/MONKEY MAJIK

03. SE ピコ太郎のテーマ/ピコ太郎

04. PPAP/ピコ太郎

05. 買いたいものが買えない/ピコ太郎

06. Mathematics/ピコ太郎

07. PPAPぐでたまと一緒/ピコ太郎

08. FUNKY M/TRF featuring LECコドモダンサーズ Act Dance Stage

09. LoveGenic/Girls2

10. UNCOOL/Girls2

11. Swipe Up/Girls2

12. YOU/May’n

13. 未来ノート/May’n

14. Walking with you/Novelbright

15. 愛とか恋とか/Novelbright

16. にじ/moumoon

17. 君の隣、太陽の下で/moumoon

18. すきっ!~超Ver~/超ときめき▽宣伝部

19. STAR/超ときめき▽宣伝部

20. The One/BUDDiiS

21. HOT CHEESE/BUDDiiS

22. SM:)LE/BUDDiiS

23. CITRUS/Da-iCE

24. スターマイン/Da-iCE

25. Sweet Emotion/相川七瀬

26. 夢見る少女じゃいられない/相川七瀬

27. ミモザ/ゴスペラーズ

28. 永遠に/ゴスペラーズ

29. 熱くなれ/大黒摩季

30. あなただけ見つめてる/大黒摩季

31. 夏が来る/大黒摩季

32. ら・ら・ら/大黒摩季

33. My Hero~奇跡の唄~/オールラインナップ

