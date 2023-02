21日に現役引退試合を控えるプロレスラー武藤敬司について、各界の著名人が語るインタビュー映像が15日、公開された。第2弾となる今回登場するのは、武藤の長女でシンガー・ソングライターの霧愛(むあ)。

映像で霧愛は、父としての武藤の顔を明かす。「小学校の頃は走っていると、フォームのことだったり、負けたら『なんであの子に負けたのかわかる?』とか言ってきたり、うるさいって思っていました」と笑う。

さらに嫌いなところとして、「(家で)何も動かないところ。本当に50センチ先にあるリモコンとかも取らないですし、電子レンジの温めも押せないですし、米研ぎも全然しないし、結構わがままなところ」を挙げた。

一方で、「愛情深いところが好きなところだなって思ってて、好きなことを常にやらせてくれますし、いつも私のことを気にかけていて、すぐに相談に乗ってくれたりするので、そこがやっぱ尊敬するところだなって思います」と明かした。

けがの痛みに悩まされ続けたレスラー生活については、「普通に人間って椅子から立つ時によいしょって普通に立てると思うんですよ。お父さんは違ってて、『よしよしいける、いけるいける』って言ってから立つんですよ。毎回やっぱり立つこと歩くことに関しては、本当に痛さを伴っていたので、やっぱりつらいんだろうなってのは、わかってました」と肉親だからこそ目の当たりにしていたエピソードを披露。

今回の引退という決断については、「やっぱり良かったって気持ちが強かったんですけど、今まで見てきたお父さんの姿が見れなくなるのは寂しかったですね。本当に満身創痍で、家族の為に、ファンの皆さんのために頑張ってきたのを、目の前で見てるので、もう大丈夫だよって思いました」と複雑な胸中を語り、「もうひざの痛みとなんか戦わなくていいんだよって思いました」とエールを送っていた。

武藤選手の引退試合は、ABEMA PPVで独占生中継される。

●chocoZAP presents『KEIJI MUTO GRAND FINAL PRO-WRESTLING “LAST” LOVE~HOLD OUT~』

2月21日 東京ドーム【ABEMA PPVで独占生中継】

・武藤敬司 VS 内藤哲也

・オカダ・カズチカ VS 清宮海斗

・高橋ヒロム VS AMAKUSA

・外道&石森太二 VS NOSAWA論外&MAZADA

宮原健斗&諏訪魔&青柳優馬 VS 拳王&中嶋勝彦&征矢学

・シュン・スカイウォーカー&KAI&ディアマンテ VS 丸藤正道&イホ・デ・ドクトル・ワグナーJr.&ニンジャ・マック

・MAO&勝俣瞬馬&上野勇希&小嶋斗偉 VS 遠藤哲哉&岡谷英樹&高鹿佑也&正田壮史

・小川良成&Eita&HAYATA&クリス・リッジウェイ&ダガ VS 小峠篤司&YO-HEY&吉岡世起&アレハンドロ&宮脇純太

・杉浦貴&小島聡&ティモシー・サッチャー VS ジェイク・リー&ジャック・モリス&アンソニー・グリーン

・坂崎ユカ&山下実優&中島翔子&辰巳リカ VS 瑞希&伊藤麻希&渡辺未詩&荒井優希

・マサ北宮&稲葉大樹 VS 稲村愛輝&矢野安崇

