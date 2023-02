YOSHIKI

THE LAST ROCKSTARSのツアーを終えたばかりのYOSHIKIが、2月14日のバレンタインデーに、LAでの撮影現場から自身のインスタグラムにセルフィー動画を投稿し、話題を呼んでいる。

動画では、ゴージャスな赤い衣装に身を包んだYOSHIKIが、シャンパンボトルの並ぶクリスタルピアノの上で寛ぐ妖艶な姿が見られる。「Happy valentine's day!」とつぶやき、ウインクをする場面も。

この投稿にコメント欄には「セクシーでかっこよくてやばい!心臓が破裂しそう」「刺激的な美しさ!」「バレンタインにこんな素敵な動画をプレゼントしてくれるなんて最高です」「Happy Valentine's Day my beloved rockstar!!」「Omg why do you make my heart beat so fast」「You’re legit more beautiful than 99.9999% of the men and women in my city」と歓喜の声が世界中から寄せられている。

