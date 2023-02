今週(2023. 2/3~2/9)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で2.8%減となった。TOP100の初登場作は15作(先週15作)となった。

今週1位は、King & Prince「ツキヨミ YouTube Edit」(視聴回数453.7万回)。視聴回数は先週比で4.5%減となったが、2週連続で首位獲得となった。同作は、平野紫耀が主演した22年10月期のTBS系金曜ドラマ『クロサギ』の主題歌だ。5位(先週9位)には「Life goes on (YouTube Edit)」(同355.2万回)が上昇。こちらは視聴回数が先週比27.3%増となっている。2月22日リリースの12枚目のシングル「Life goes on/We are young」の収録曲で、19位には「We are young(YouTube Edit)」(同187.4万回)が初登場している。前者のテーマは“青春”。メンバーの等身大の姿とナチュラルな表情が印象的なミュージックビデオ(MV)となっている。後者は「いつだって今がスタートライン」というメッセージを込めた、新しい道を歩む人に優しく寄り添うバラード曲。玉置浩二が作曲、いしわたり淳治が作詞を手掛けており、MVにはジャニーズJr.が出演。夢に向かって頑張る少年たちと、それを応援するKing & Princeというストーリー仕立ての内容になっている。12位(先週12位)には「ichiban YouTube Edit」(同231.5万回)もランクインしており、計4作がTOP30入りしている。

7位に初登場したのは、絢香「にじいろ」(同286.9万回)。NHK連続テレビ小説『花子とアン』主題歌として書き下ろされ、2014年にリリースされた楽曲だ。このほど、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に絢香と白石麻衣が揃って出演し、同曲を歌唱したことで、初のTOP100入りとなった。このコラボレーションは『THE FIRST TAKE』×春限定“アサヒスーパードライスペシャルパッケージ”WEB CM「心躍る、春になれ。 白石麻衣×絢香」編での共演がきっかけとなり実現したもの。2アーティストともに『THE FIRST TAKE』への出演は初となる。

11位(先週16位)に上昇したのは、ボカロPのKanaria「酔いどれ知らず」(同238.2万回)。MVは昨年5月に公開され、その後じわじわと順位を上げ、TOP10入り間近となっている。中毒性のあるキャッチ―なメロディーが、SNS等でも大きな注目を集めていることが、好調の要因に挙げられる。



25位に初登場したのは、BSS(SEVENTEEN)の「Fighting (feat.Lee Young Ji)」(同155.5万回)。SEVENTEENのメンバー、ホシ・DK・スングァンによる、3人組のグループユニットBSS(ブソクスン)の新作だ。このほど5年ぶりにシングルアルバム「SECOND WIND」のタイトル曲で、アップテンポでポジティブな楽曲に仕上がっている。フィーチャリングで、韓国のHIPHOPサバイバル番組『高等ラッパー3』や『SHOW ME THE MONEY 11』に出演し、初の女性優勝者となった人気のラッパーであるイ・ヨンジが参加したことも話題だ。

