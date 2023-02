(左から)荒牧慶彦、寺山武志、高木俊、唐橋充、高野洸、黒羽麻璃央、岡宮来夢 (C)ORICON NewS inc.

俳優の黒羽麻璃央、高野洸、岡宮来夢が15日、都内で行われた『ACTORS☆LEAGUE 2023』記者会見に出席した。今年はスーパーバイザーとして、各イベントに参戦する荒牧慶彦も登壇。6月からの『ACTORS☆LEAGUE』開幕を宣言するとともに、11月には通称ひらがな『あくたーず☆りーぐ』の実施も発表された。

『アクターズリーグ』は、2021年7月にコロナ禍だからこそライブエンターテインメントの楽しさと興奮をわかりあいたいという思いか黒羽が企画・プロデュース、約40人の俳優が野球×エンターテインメントの第1弾を開催。今回は黒羽とともに、高野がゲーム、岡宮がバスケとエンターテインメントの新企画をプロデュースする。

今年は高野プロデュース『ACTORS☆LEAGUE in Games 2023』が日本武道館にて6月19日、黒羽プロデュース『ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2023』が東京ドームにて7月3日、岡宮プロデュース『『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2023』が東京体育館にて10月11日にて開催されることが発表された。

記者会見では黒羽いわく「エンターテインメントの要素をより強化するために。5時間起きにピンポンしまして…まぁウソなんですけど(笑)」と、『なんでもエンタメ研究所』の荒牧“所長” を招へい。より同イベントのエンタメ要素を進化させるべく「ライバルコンテンツが必要」とし、11月18・19日によみうりらんどで『あくたーず・りーぐ アートフェスタin よみうりランド』を行うことを発表した。

さらに、ここにカラフルな衣装を身にまとった俳優・唐橋充、高木俊(※高=はしごだか)、寺山武志もやってきてプロデューサーを務めることも宣言。黒羽らは思わず「全員先輩…」とぺこぺこし、「俺たちの存在こわい?」とニヤニヤしはじめる“ひらがな”プロデューサー陣に3人は「色んな意味でこわい」と戦々恐々。唐橋いわく「テーマはアートと平和、フェス」だそうで内容は精査中とのこと。緊張感も魅力の本家と比べ“バチバチ感”のないイベントを目指すそう。唐橋は「お三方も関わってくれてもいいし」とお誘いした。

最後に、岡宮は「今年もみんなで刺激をもらいながらみなさんに楽しんでいただける1日をつくれるように頑張りたい」と意気込み。高野も「競技は生物。去年と同じことをやっても違うものがうまれるとは思いますが、ちょこっとずつ変えていきながら楽しんでいきたいので、楽しみにしていただければ」と呼びかける。

黒羽は「荒牧所長はいいサプライズを用意してくれた。僕らだけでは考えつかないことを絶賛打ち合わせの最中。荒牧所長が協力できることはないかといってくれたおかげで、幅広くさらに楽しいものに進化できると、確信している。すてきなものをみなさんにお届けできれば。ひらがな『あくたーず☆りーぐ』参戦ということで2つのACTORSLEAGUEをこれからも応援してくれたら」と共闘を誓っていた。

