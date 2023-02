22日放送『ZIP!』でKing & PrinceがSPパフォーマンス (C)日本テレビ

人気グループ・King & Princeの新曲スペシャルパフォーマンスが、22日に日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』(月~金 前5:50)で放送されることが決定した。同番組で9回目の新曲パフォーマンスは、『ZIP!』のスタジオで事前収録した模様を届ける。

披露するのは、放送当日発売の12枚目シングル「Life goes on/We are young」の2曲。「We are young」は、岸優太が主演を務めるシンドラ『すきすきワンワン!』(毎週月曜 深0:59)の主題歌で、シンガー・ソングライターの玉置浩二が作曲した新しいスタートを切る人々へ寄り添うバラード。「Life goes on」は“明日はきっとうまくいく”そんな思いが込められたメッセージソングとなっている。

「We are young」は、番組セットを使ったこの日限りのスペシャルパフォーマンス。岸は「とても温かい曲ですので、朝から皆さんに温もりを届けられたらと思います」とコメント。「Life goes on」のパフォーマンスについて永瀬廉は、「かわいらしい楽曲でサビの振り付けも覚えやすいので、ぜひ、スタジオの水卜(麻美)さん、飯尾(和樹)さんにも踊っていただきたいです」と、メッセージを送った。

さらに、番組パフォーマンス時の恒例となった永瀬による特別な“魔法”についても「今回は、スケール大きめにいきました!(セットを見上げて)これがヒントです!」と紹介。それぞれ違う魅力が詰まった新曲2曲をたっぷりと届ける。

番組公式ツイッターでは、出演日までのカウントダウン動画を15~21日までの7日間連続で投稿予定としている(※番組は生放送のため、変更の可能性あり)。

関連キーワード エンタメ総合