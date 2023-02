平子理沙 (C)ORICON NewS inc.

モデルの平子理沙(51)が12日、自身のインスタグラムを更新。「HAPPY BIRTHDAY MAMA 本日、アメリカ時間の2月11日はママの誕生日」と投稿し、母娘の2ショットを公開した。

家族や友人と集まって祝福したと明かし「ママがあまりにも元気なので、いつも80代ということを忘れてしまっているけど、気がつけば83歳!!幾つになっても人生を楽しむ生き方に頭が下がります」とリスペクトの思いをつづる。最後には「これからも、もっと一緒にいれる時間を大切にしたいと思います。ママ、ハッピーバースデー I LOVE YOU SO MUCH 長生きしてねー!!!」と

ファンからは「ほんとに素敵なお母様 おめでとうございます」「本当に年齢を聞いてビックリ 素敵な歳の重ね方ですね」「とっても似てらっしゃって、お母様も美人ですね 素敵です」「お二人とも若すぎる!おめでとうございます」「いつまでも素敵な親子ですね」などの声が寄せられている。

