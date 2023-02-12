ANN55時間特番 霜降り明星＆オードリーの一部がフジテレビで生中継
2023年2月12日 11時40分 (2月12日 15時05分更新)
ニッポン放送“深夜ラジオの代名詞”『オールナイトニッポン（ANN）』の55周年を記念し、17日の午後6時から19日の深夜1時にかけて放送される『オールナイトニッポン55周年記念オールナイトニッポン55時間スペシャル』で、17日の深夜1時から放送される霜降り明星、18日の深夜1時から放送されるオードリーについて、それぞれ15分間にわたってフジテレビで生中継されることが決定した。
オールナイトニッポンの公式ツイッターでは「『霜降り明星のオールナイトニッポン』オールナイトニッポンとフジテレビのスペシャルコラボが決定！25時25分～40分の間、霜降り明星ANNがフジテレビで生中継されます！テレビは関東地区のみです！」と告知。
『オードリーANN』の公式ツイッターも「2月18日（土）25時～生放送『オードリーのオールナイトニッポン』オールナイトニッポンとフジテレビのスペシャルコラボが決定！25時15分～30分の間、オードリーANNがフジテレビで生中継されます！（テレビは関東地区のみ）」と伝えた。
●『オールナイトニッポン55周年記念オールナイトニッポン55時間スペシャル』タイムテーブル
・2月17日
午後6時：ナインティナイン
午後8時：『オールナイトニッポン0』（フワちゃん、ぺこぱ、佐久間宣行、マヂカルラブリー。三四郎）
午後10時：松任谷由実（ゲスト：黒柳徹子）
深夜0時：EXIT
深夜1時：霜降り明星
深夜3時：三四郎
・2月17日
午後6時：ナインティナイン
午後8時：『オールナイトニッポン0』（フワちゃん、ぺこぱ、佐久間宣行、マヂカルラブリー。三四郎）
午後10時：松任谷由実（ゲスト：黒柳徹子）
深夜0時：EXIT
深夜1時：霜降り明星
深夜3時：三四郎
・2月18日
午前5時：カメ＆アンコー（亀渕昭信、斎藤安弘）
午前7時：小林克也
午前9時：山下達郎、上柳昌彦
午前11時：吉田拓郎
午後1時：ウッチャンナンチャン
午後3時：タモリ（ゲスト：星野源）
午後5時：秋元康、佐久間宣行
午後7時：松山千春
午後9時：菅田将暉
午後11時：中居正広
午後11時30分：SixTONES
深夜1時：オードリー
深夜3時：電気グルーヴ
午前5時：カメ＆アンコー（亀渕昭信、斎藤安弘）
午前7時：小林克也
午前9時：山下達郎、上柳昌彦
午前11時：吉田拓郎
午後1時：ウッチャンナンチャン
午後3時：タモリ（ゲスト：星野源）
午後5時：秋元康、佐久間宣行
午後7時：松山千春
午後9時：菅田将暉
午後11時：中居正広
午後11時30分：SixTONES
深夜1時：オードリー
深夜3時：電気グルーヴ
・2月19日
午前5時：笑福亭鶴光（ゲスト：垣花正）
午前7時：イルカ（ゲスト：久保史緒里）
午前9時：THE ALFEE
午前11時：交渉中
午後1時：くりぃむしちゅー
午後3時；ネプチューン、土田晃之
午後5時：ゆず、Creepy Nuts
午後7時：明石家さんま（ゲスト：笑福亭鶴瓶）
午後9時：aiko、井口理（King Gnu）
午後11時：福山雅治 魂のラジオwith荘口彰久
午前5時：笑福亭鶴光（ゲスト：垣花正）
午前7時：イルカ（ゲスト：久保史緒里）
午前9時：THE ALFEE
午前11時：交渉中
午後1時：くりぃむしちゅー
午後3時；ネプチューン、土田晃之
午後5時：ゆず、Creepy Nuts
午後7時：明石家さんま（ゲスト：笑福亭鶴瓶）
午後9時：aiko、井口理（King Gnu）
午後11時：福山雅治 魂のラジオwith荘口彰久
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