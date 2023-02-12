人気グループ・嵐の松本潤が主演する大河ドラマ『どうする家康』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第6回「続・瀬名奪還作戦」が、12日に放送される。

第6回は、今川氏真（溝端淳平）は元康（松本潤）に対し「降伏しなければ瀬名（有村架純）たちを皆殺しにする」と通達した。本多正信（松山ケンイチ）からは「今川家重臣を生け捕りにし、瀬名たちと人質交換する」という更なる秘策を提案され、実現困難ともいえる大胆な策だが、元康はすべてを託すことに。

正信の命を受けた半蔵（山田孝之）は難攻不落の上ノ郷城に忍び込み、やがて火の手が上がる。その炎は成功の合図なのか、それとも…というストーリー。

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