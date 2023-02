デビューツアーを完走し、笑顔を見せるTHE LAST ROCKSTARSのメンバー、左からMIYAVI、YOSHIKI、HYDE、SUGIZO

【ロサンゼルス江川悠】「X JAPAN」のYOSHIKI、「Arc~en~Ciel」のHYDE、「LUNA SEA/X JAPAN」のSUGIZO、ギタリストのMIYAVIの4人によるロックバンド「THE LAST ROCKSTARS」のデビューツアーが10日(日本時間11日)、当地のハリウッド・パラディアムでファイナルを迎えた。同ツアーは1月26日に東京で開幕。2月3、4日のニューヨーク公演をへて、YOSHIKIは第二の故郷に錦を飾った。

「世界をロックする」。昭和生まれのロック界のレジェンドたちが、その目的を果たすために昨年11月に結成したのが「THE LAST ROCKSTARS」だ。ライブ会場のハリウッド・パラディアムは、1940年に誕生した老舗のコンサートホール。約4000席分のチケットは即完売し注目度の高さをうかがわせた。

「LA!I Wanna see you are going to Crazy!」(ロサンゼルス!お前ら狂っちゃえ!)

HYDEのシャウトが早速客席を熱気に包み込んだ

デビュー曲でオープニングを飾り、YOSHIKIがピアノソロで「ENDLESS RAIN」を奏でると、ファンが合唱して応えた。

ラルクのオリジナル曲「HONEY」のカバーでは、日本語詞の楽曲にもかかわらず客席のボルテージは最高潮に。ステージにはブラジャーやうさ耳のカチューシャが投げ込まれた。ブラジャーは「あなたにホレたから私をあげる」というニュアンスのアメリカならではの文化だ。YOSHIKIが「誰がこんな教育してるの?」と苦笑。するとMIYAVIが「でもにおいが良ければいいよね」と笑わせた。

「Shine」「Psycho Love」などの新曲、全15曲のステージは大盛況に終わり、HYDEは元カリフォルニア州知事のアーノルド・シュワルツェネッガーばりに「I‘ll be back!」(また帰ってくるから!)と約束した。

YOSHIKIがLAで単独公演を開催するのは、2010年に行ったX JAPANの北米ツアー初日以来13年ぶり。「人生の半分以上過ごしていて、日本と同じくらい愛着のある場所なので、また戻ってこられてうれしい」と素直に喜んだ。

すでに世界中からオファーも届いているそうで「捨て身でやっているので、自分のドラム人生があとどれだけあるかわからないけど、すごいメンバーと一緒にやれて光栄だし、まだ散れないなって」とキッパリ。年内の世界ツアー開催とアルバムのリリースにも前向きな姿勢を示した。

アメリカン・ドリームを追い求め、頓挫した苦い経験もあるが「ファンのみんなが翼をくれたおかげで、世界が僕たちに近づいたと思う」としみじみ。最強の4人は羽を広げて次の土地へ旅立つ。



○…ニューヨーク公演とロサンゼルス公演では、世界中にファンを持つメイド姿の4人組ハードロックバンド「BAND―MAID」がオープニングアクトに出演。「NO GOD」や「endless Story」など4曲を披露し、来場者の視線をくぎ付けにした。

また、この日はYOSHIKIと親交の深い米ロックバンド「KISS」のジーン・シモンズ(73)や、昨年10月に世界デビューを果たしたジャニーズグループ「Travis Japan」の育ての親であるコレオグラファーのトラヴィス・ペイン氏 (51)、女優の桃井かおり(71)らが会場に来場した。