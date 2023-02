初ワンマンライブで本デビューを発表したZILLION(ジリオン) Photo by Yuto Ishikawa

シンガー・ソングライターの清水翔太が審査委員長を務めたオーディション番組『ONE in a Billion』発の男女8人組のダンスボーカルグループ・ZILLION(ジリオン)が10日、横浜・KT Zepp Yokohamaで開催した初のワンマンライブ『ZILLION SHOWCASE LIVE「BILLION」』で、4月19日にメジャーデビューすることを発表した。メジャーデビューシングル「EMO」を初披露し、ファンと喜びを分かち合った。

2021年に行われたソニーミュージック主催オーディション『ONE in a Billion』発のZILLIONは、5000人以上の応募者の中から約1年、300時間以上におよぶ審査、トレーニングを経て結成。LUNA(17)、TYRA(18)、KEIJI(23)、RION(20)、CASHIN(22)、KAORA(17)、WATARU(21)、MOKA(21)の8人で構成されている。

2021年12月にプレデビューし、昨年2月にオーディションの審査委員長を務めた清水翔太のZepp Haneda公演のオープニングアクトとして出演。次は自力でZeppの舞台に立つことを目標に掲げて活動し、これまでにプレデビュー配信シングル5作、配信EP2作をリリースしてきた。

ライブはプレデビュー3rdシングル「STEP」で幕開け。フジテレビ系『めざまし8』2022年6月度エンディングソング「やめとこっか」などに続いて、男性メンバーKEIJI、WATARU、CASHINの未発表ユニット曲「Login」、女性メンバーLUNA、TYRA、MOKA、RION、KAORAの未発表ユニット曲「振り向いてほしい」を初披露。グループの絶対的エース・LUNAのソロ曲「“すき”の気持ち」でもファンを沸かせた。

終盤にこれまでの軌跡を振り返る映像が流れ、LEDビジョンに「4月19日」「メジャーデビュー」と、4月19日のメジャーデビューを発表。大歓声が上がり、割れんばかりの拍手が沸き起こった。

TYRAが「メジャーデビューシングルを初披露したいと思います。明るくて、元気で、めちゃめちゃ楽しいZILLIONらしい、スタートにぴったりな曲になっています」と曲紹介。おそろいのスタジャン衣装でエネルギッシュに「EMO」を披露して躍動し、客席のペンライトも激しく揺れた。

リーダーのRIONは「4月19日にメジャーデビューさせていただきます。ここからが本当のスタートだと思っています。私たち、本当に死ぬ気で頑張るので、ZILLIONに人生を懸けているので、皆さんの人生の中でZILLIONを応援していてよかったなって思ってもらえるように私たち頑張ります。でも、私たちだけの力では本当にどうにもならなくて、皆さんの力が必要です。ついて来てください。そして、一緒に歩んでいきましょう」と呼びかけ、メンバーは「帰りたくない」と名残惜しそうに手を振りながら初ステージを終えた。

ZILLIONは、3月4日に『第36回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 SPRING/SUMMER』(東京・国立代々木競技場第一体育館)のオープニングアクトとして出演することが決定している。

■ZILLIONメジャーデビュー発表後コメント「嵐さんのコンサートですごく衝撃を受けて…」

▼KEIJI(23)

本日は本当にお越しいただきありがとうございます。これからも僕たちらしく、フレッシュかつエネルギッシュに頑張っていきますので、今後の活動もぜひチェックしてください。はじめましての方もいらっしゃるかと思うんですけど、これからもZILLION色に皆さんを染めて、どんどん先に進んでいきますので、これからも応援よろしくお願いします。

▼KAORA(17)

この日のためのセットとか、この日のためだけの演出ができて、すごい楽しかったです。皆さん来てくれてありがとうございます。2階のたぶん偉い大人の方たちも本当に来てくれてありがとうございます。みんなで一生懸命、力を合わせて頑張るので、これからも応援ぜひよろしくお願いします。

▼MOKA(21)

皆さん、ZILLIONのメジャーデビューシングル「EMO」どうでしたか?(客席から歓声)オ~!ありがとうございます! 私もこの曲がデビュー曲で、そしてこうやって皆さんに直接初披露することができて本当にうれしいです。私は「EMO」の中に特に好きな歌詞があるんですけど、サビに「感情さらけ出して さぁ声をあげて」という歌詞があって、私はもともと感情表現がすごく苦手で、自分の気持ちに素直になって怒ったり泣いたりということがうまくできなかったので、すごくその歌詞が刺さりました。その言葉にであってから、すごく自分の中で何かが吹っ切れたような気がして、音楽って本当にすごいんだなって実感しています。私がそう感じたように、ZILLIONの楽曲を通して、何か元気が出るなとか、もう少し頑張ってみようかなってみんなに思ってもらえるような音楽をこれからも届けていきたいです。これからもZILLIONの応援をよろしくお願いします。

▼TYRA(18)

本日はお足元の悪い中、起こしいただき本当にありがとうございます。本当に寒かったと思います、大丈夫ですか? 改めて私たちZILLIONは、ここからもっとたくさんの人に愛されるようなグループになることを誓います。そして、皆さんの心のどこかに常にいられるような、支えられるような存在になるように努力しますので、皆さん引き続きよろしくお願いします。きょうは本当にありがとうございます。

▼LUNA(17)

私は今から皆さんに“ありがとう祭り”をしたいと思うんですけど。きょうは来てくれて本当にありがとうございます。そして、ZILLIONを好きになってくれて、ZILLIONと出会ってくれて本当にありがとうございます。そして、いつもいつもたくさんの愛情を私たちに注いでくれて、本当に本当にありがとうございます。皆さんのその愛情がなければ…私たち、本当にしんどいときとかも、皆さんのおかげで頑張れているので、これからも皆さんのお力をずっとずっと私たちに貸してください。そして私たちもその分、本当にたくさんの愛を、たくんあげるので受け取ってくださいね。いいですか?(ファン「はーい」) きょうは本当に本当にありがとうございました。

▼CASHIN(22)

かたい感じが苦手なので、ちょっとラフな感じで話させていただきたいと思います。僕がオーディションを経て、ZILLIONの一員としてデビューさせていただいて、地元の福岡県から飛び出して、覚悟を決めて東京に来て。この1年間で正直もっと、僕たちの名前を知ってもらえると思ってたんですよ。けど正直、現実は甘くなくて。でも、僕たちの曲を作ってくださるスタッフさんや、支えてくださる皆さんのおかげで…皆さん聴いていただいたらわかると思うんですけど、ZILLIONの曲ってすごくいいじゃないですか。だから僕は毎回、大ヒットすると思ってたんですよ。難しいことだとわかってるんですけど、ZILLIONの曲が心の底から大好きなんですよ。だからヒットできないことが悔しくて。僕はZILLIONで大ヒットしないと地元の福岡県に帰らないという覚悟で東京に来たので、ここにいる皆さんどうか、僕がキショウできるように(メンバーが「キセイ」と総ツッコミ)…帰省できるように(笑)、一緒に僕たちとZILLIONの曲を応援してくださるとうれしいです。絶対に僕たちを応援して後悔させないんで。これからもよろしくお願いします。

▼WATARU(21)

なぜ今僕がここで歌って踊っているかということなんですけど、実は僕、憧れていた存在がいて、ジャニーズの嵐さんなんですけど、小学1年生のときに嵐さんのコンサートに行ったときにすごく衝撃を受けて、“人ってこんな輝けるんだ”っていうふうに思ったのと、パフォーマンスの中から“いい人だろうな”とか“すごく努力したんだろうな”っていうのがすごく伝わってきて、そのときにすごく鳥肌が立ったんですよ。それで僕はこの道に進もうと決めました。正直、今の僕が輝いていて、誰かに元気や勇気を与えているかと言われると、わからないです。でも、僕があのとき受けた衝撃を、誰かにあこがれてもらえる存在になれるように、死ぬ気で頑張ります。そしてきょう、たくさんの方が僕たちZILLIONに会いに来てくださったので、次は僕たちが会いに行く番です。皆さん住んでいる場所、日本全国僕たちが回りますので、皆さん待っていてください。本日はありがとうございました。

▼RION(20)※リーダー

きょうまでの練習期間も、きょうもこうしてパフォーマンスしている間、すごく昔のこと、と言ってもこの1年の間のことなんですけど、お仕事終わりにみんなで夜、公園で円になって、泣きながら話し合ったこともあるし(涙で言葉を詰まらせる)…練習にもならないくらい言い合いをしたこともあって、正直もう無理かもって思ってしまったときがありました。でも、きょうこの景色を見て、改めて絶対に売れてみせるって、心の底から思いました。メンバー全員、一緒だと思います。こうしてきょう皆さんがここに来たことが、1年後、2年後に皆さんの自慢になれるような大きなグループになるので、私たちも頑張るので、今後とも応援よろしくお願いします。

■『ZILLION SHOWCASE LIVE “BILLION”』セットリスト

OPENING MOVIE

01. STEP

02. やめとこっか

03. NO 盛れ NO LIFE

Interlude ~ KEIJI’s Human Beat Box ~ Dance Section

04. Login(KEIJI,WATARU,CASHIN) ※未発表曲

05. Cool or Cute

06. “すき”の気持ち(LUNA)

07. 振り向いてほしい(LUNA,TYRA,MOKA,RION,KAORA)※未発表曲

08. 冗談じゃないわ

09. One Day

【ZILLION History Movie】 ※メジャーデビュー発表

10. EMO(メジャーデビューシングル)

11. Timeless

