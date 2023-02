12日放送のTOKYO FM『いいこと、聴いた』に出演する(左から)秋元康、堂本光一

人気デュオ・KinKi Kidsの堂本光一が、12日放送の秋元康氏によるTOKYO FM/JFN37局ネットのラジオ番組『いいこと、聴いた』(後1:00)に出演することが決定した。秋元氏と光一の対談が実現。デビュー26年目のKinKi Kidsの魅力を秋元氏が捉える。

22枚目のシングル曲「SNOW! SNOW! SNOW!」や、アルバム『G album -24/7-』の収録曲「停電の夜には -On the night of a blackout-」など、数多くの楽曲を提供し、2人とは古くからの付き合いである秋元氏が2人の魅力や、デビュー26年目のKinKi Kidsにとっての音楽の存在などを光一と語る。

さらに光一と秋元氏が考えるエンターテインメントのクリエイティブ論のほか、ファミレスが好きだったというジャニー喜多川さんの裏話やプロデュース術、光一が作・構成・演出・主演するミュージカル『Endless SHOCK』と歩んできた道のり、堂本剛との“ちょうどいい”距離感の話など、ここでしか聴けない話も盛りだくさんの貴重な対談となっている。

関連キーワード エンタメ総合