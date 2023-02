インタビューに応じた戸次重幸 (C)ORICON NewS inc.

TEAM NACSの森崎博之、安田顕、戸次重幸、大泉洋、音尾琢真が表現したい世界を形にするソロ・プロジェクトの第2弾『5D2-FIVE DIMENSIONS II-(ファイブディメンションズツー)』。第2弾となる戸次重幸が作・演出・出演の新作公演『幾つの大罪~How many sins are there?~』が、4月から東京・大阪・札幌の3都市で上演される。このほど、戸次がインタビューに応じ、公演への思いを語ってくれた。

■4年ぶりの新作公演 ダメ元オファーも豪華なキャスティングに成功

戸次にとって、2019年に上演された『MONSTER MATES』以来、4年ぶりの新作公演。ゴシップ誌記者の大谷唐純役に須賀健太、編集長の神崎仁美役に馬場ふみかが配役され、2人が拘置所で取材をする死刑囚の6人は、ダンサーの小倉トニー役に前野朋哉、トランスジェンダーの別部麗斗役にゆうたろう、漁師でギャンブル狂いの団栗伊努治役に濱尾ノリタカ、芸能マネージャーの有栖郎介役に黒岩司、自称ミュージシャンの燕尾一郎役に波岡一喜、大学教授の浦洲鳶右衛門役に戸次重幸となる。

もともと3年ほど前に今年、舞台をやることは決まっていたそう。その上で「脚本を書き始めたのが2020年の初頭。初稿ができたのが6月で、脱稿したのが12月。2020年の年末には、やることが決まっていました。ほかのメンバーは『5D2』が決まって、何をやるんだ、という感じで決めていくが、私の場合はちょっと違って、ソロ・プロジェクトが『5D2』に組み込まれた」と振り返る。

作品の題材については「だいたいのエンタメは人の生き死に関わっているもの。人の生き死に関わるもので作るのが自然な感じで捉えていた。その最たるものが死ぬことが決まっている死刑囚かなと思った」とする。その作品のアイデアは、ある映画のワンシーンからもたらされたものだという。「僕の好きなシーンなんです。映画のオマージュにはなってないですけど、いろいろインスピレーションをいただきました」と明かした。

ダメ元でオファーしたキャスティングも大成功。全員が脚本を読んだ上で出演を快諾してくれたそう。「ホントによくぞ受けていただけたな、と思います。まぁ、黒岩司に関してはゴリゴリの後輩なんで『お前、やるよな』という感じなんですけど」と笑いながら「オファーするのはタダですからダメ元で行きましょう、と言ってくれたマネージャーの言葉を胸にオファーしてみました。そしたら、これだけのメンツが集まってくれました。ありがたいです。その意気を買って、どれだけ楽しいけいこにできるかが勝負」と感謝した。

■残る安田、大泉、音尾の公演に絶対の信頼感「きっと面白いものを」 キャスティングの裏話も

俳優陣の魅力も明かす。主演する須賀については「芸歴長いですから。そこには絶対の信頼があるます。舞台の回数もすごい。主役なので舞台経験が抱負な方にお願いしたかった」とする。馬場には「まさに紅一点。強くカッコいい女性っていうイメージがあったので」と起用理由を明かす。2018年に馬場が主演したドラマ『深夜のダメ恋図鑑』で啖呵を切るシーンの芝居が戸次の印象に強く残り「カッコいいなと思いました。ダメ元でオファーしました」と笑顔を見せた。

前野は前回の舞台にも出演しており「僕のソロ・プロジェクトの雰囲気とかも熟知している。いいムードメーカーにもなるので、お力を貸していただきたかった」とし、ゆうたろうについては「『仮面ライダーリバイス』にゲストで出ていたのを見て。なんて、かわいい人なんだ、と。顔面偏差値がすごい。別部という役にぴったりだなと思いました」と語る。同じく『仮面ライダーリバイス』に出演していた濱尾も「『リバイス』つながりで。なぜか俺のことを撮影中から慕ってくれた。それを意気に感じた。(濱尾にとって)初舞台になる。『初舞台は絶対に俺の舞台の方が効率がいいから出て』と。濱尾は最初の方で決めてくれました」とした。

黒岩については「前回、演出助手をしてくれた。『次は役者で使う』という話をしていた」とし、波岡は「ダメ元中のダメ元でオファーしました。波岡さんの役はツッコむ役。ツッコミって難しいんですよ。実力のある、キャリアのある方にやっていただきたくて。それで波岡さんにオファーしました」とキャスティングについて語っていた。

「観終わった後にうっとおしいぐらいのカタルシスを感じます」とメッセージ。「非常に重いテーマの芝居なんですけど、私の作る舞台ですから、笑いどころも多分に用意したつもりです。僕の感覚で言うと1ページに1回は笑えるところを作ったつもり。そんなに重い気持ちだけ持って帰るような芝居ではないと思いますので、どうぞ気楽に劇場に足をお運びください」と呼びかけた。また、残る安田、大泉、音尾へ期待することを問われると「何もないです」と即答。「やりたいことをやってください、という思いです。うちは、それぞれの仕事に不干渉というのが暗黙のルールでもあるので。きっとお客さんが満足できる面白いものをやるんだろうな、という安心感もありますし。うちは個性がバラバラ。それぞれが、それぞれにできる、とんがったことをやるんだろうな、と。だから1番、楽しみなのは全部終わった後のお客さんの反応。5つのイベントに、どんなことを思うのかを聞いてみたいですね」と笑顔で真意を説明していた。

■『幾つの大罪~How many sins are there?~』公演日程

【東京公演】

4月15日(土)~4月23日(日)

EX シアター 六本木

【大阪公演】

4月28日(金)~4月30日(日)

森ノ宮ピロティホール

【札幌公演】

5月5日(金・祝)~5月7日(日)

カナモトホール

(チケットは、オフィシャルファンクラブ「ThankCUE+」とAmuse+で先行抽選予約中)

■『幾つの大罪~How many sins are there?~』あらすじ

ゴシップ誌記者の大谷唐純は、編集長の神崎仁美から死刑囚の特集を任される。その内容とは「本物の殺人者による殺害方法のブレインストーミング」。拘置所で取材を受ける死刑囚は、ダンサーの小倉トニー、トランスジェンダーの別部麗斗、漁師でギャンブル狂いの団栗伊努治、芸能マネージャーの有栖郎介、自称ミュージシャンの燕尾一郎、大学教授の浦洲鳶右衛門の6人。

順調とは言えない取材期間中に、囚人たちは一人、また一人と謎の死を遂げていく。死刑を目前にした死刑囚たちが困惑していくなか、ようやく自分たちが集められた理由にたどり着き、そして、予測不能の結末が待ち受ける。

