『映画刀剣乱舞-黎明-』スケールアップを裏付ける場面写真を公開
2023年2月10日 17時00分 (2月10日 18時05分更新)
名立たる刀剣が戦士へと姿を変えた“刀剣男士”を率い、歴史を守るために戦う刀剣育成シミュレーションゲーム「刀剣乱舞ONLINE」が原案の実写映画第2弾『映画刀剣乱舞-黎明-』（3月31日公開）の場面写真（10点）が公開された。
刀を構える三日月宗近（鈴木拡樹）、酒呑童子の最期の呪いを受けた山姥切国広（荒牧慶彦）のほか、へし切長谷部（和田雅成）、骨喰藤四郎（定本楓馬）。
そして舞台「刀剣乱舞」でも同役を演じている山姥切長義（梅津瑞樹）、堀川国広（小西詠斗）、一期一振（本田礼生）、小烏丸（玉城裕規）、髭切（佐藤たかみち）、膝丸（山本涼介）など、ファンからも熱い注目が集まっている総勢10振りの刀剣男士たちの姿を見ることができる。
また、 “特命任務”の開始を告げる山姥切長義、渋谷スクランブル交差点での髭切・膝丸や、三日月宗近・山姥切国広・山姥切長義の三つ巴のシーンなど、現代に舞い降りた刀剣男士たちを切り取ったカットのほか、藤原道長（柄本明）、源頼光（津田寛治）と頼光四天王たち、大江山にて源頼光によって討伐され、その恨みから山姥切国広に呪いをかける酒呑童子（中山咲月）らの写真もある。
刀剣乱舞としては初めて＜現代＞を舞台に描かれる本作。消えた山姥切国広、それを追う三日月宗近の運命は？ 時間遡行軍の真の目的とは!? 場面写真からも前作を超えるスペクタクルが期待できそうだ。
【動画】『映画刀剣乱舞-黎明-』予告映像
『映画刀剣乱舞-黎明-』刀剣男士10振りのキャラクタービジュアル
『映画刀剣乱舞-黎明-』は現代が舞台 主題歌はBLUE ENCOUNT
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