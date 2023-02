LUNA SEA

ロックバンド・LUNA SEAが5月27・28日に開催する東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ公演のタイトルが『THE BEST OF LUNA SEA 2023』に決定した。Day1は「A Rosy Show」、Day 2は「A Show for You」のサブタイトルも発表された。

『THE BEST OF LUNA SEA 2023』と題して開催されるこの2日間は、新たなる試みとなるスーパーベストライブに。何かを暗示しているかのようなサブタイトルに、2日間で異なるサプライズが期待できそうだ。本公演は久々の「声出し解禁ライブ」になることも発表されている。

チケットは、今月17日からオフィシャルファンクラブ「SLAVE」で先行受付がスタート。一般発売は4月29日午前10時より。

■『THE BEST OF LUNA SEA 2023』

5月27日(土):「A Rosy Show」 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ

5月28日(日):「A Show for You」 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ

