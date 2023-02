『K-1』『RISE』共同発表会見に出席した(左から)玖村将史、鈴木真彦 (C)ORICON NewS inc.

立ち技格闘技の『K-1』と『RISE』が10日、都内で共同発表会見を開催し、3月12日の『K-1 WORLD GP 2023 JAPAN ~K’FESTA.6~』(国立代々木競技場 第一体育館)、3月26日の『Cygames presents RISE ELDORADO 2023』(有明アリーナ)で、両団体による対抗戦が行われることが発表された。それぞれの大会で3試合ずつ、計6試合が実施される。

両団体の対抗戦は、昨年6月に東京ドームで行われた『THE MATCH 2022』で行われ、メインの那須川天心VS武尊は日本中の注目を集めた。今回の対抗戦では『THE MATCH』に出場した選手のほか、前回は出場しなかった選手も名乗りを上げた。なお『THE MATCH』では対抗戦が11試合行われ、K-1が5勝、RISEが6勝とRISEが勝ち越していた。

今回の対抗戦の注目カードは、K-1から第6代Krushスーパー・バンタム級王者の玖村将史と、第7代RISEバンタム級王者・鈴木真彦の一戦。ともに昨年の『THE MATCH』勝利しており(玖村は志朗、鈴木は金子晃大)、まさに両団体の威信をかけた戦いとなる。この試合は『K’FESTA.6』で実施される。

玖村は「THE MATCHの負け越しを払拭できる、借りを返せる機会だと思います。K-1の強さを証明するために圧倒的に勝ちたい」と必勝宣言。対する鈴木も「K-1に乗り込むのでめっちゃ燃えてます。絶対に負けられないし、RISEの看板を背負って格闘技界を盛り上げていきたい」と意気込んだ。

また『RISE ELDORADO』では、第5代RISEライト級王者の白鳥大珠と、第4代Krushライト級王者の佐々木大蔵の試合が実現。『THE MATCH』ではゴンナパー・ウィラサクレックにKO負け後、RISEで2連勝し復活した白鳥が、K-1の強豪・佐々木をホームのリングで迎え撃つ。

白鳥は「THE MATCHでぶっ倒されて、自分の力はこんなもんじゃないと早く見せつけたい」と早くも試合に向けて気合十分。対する佐々木も「どんな作品を見せられるか、楽しみです」と闘志を燃やした。

なお、両大会ともABEMAで無料生中継される。

●3・12『K-1 WORLD GP 2023 JAPAN ~K’FESTA.6~』追加対戦カード

玖村将史 VS 鈴木真彦

斗麗 VS 安本晴翔

寧仁太・アリ VS 實方拓海

●3・26『Cygames presents RISE ELDORADO 2023』追加対戦カード

白鳥大珠 VS 佐々木大蔵

門口佳佑 VS 新美貴士

南原健太 VS 愛鷹亮

関連キーワード その他