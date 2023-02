WB Games『ホグワーツレガシー』ついにリリース

WB Gamesより『ホグワーツ・レガシー』PlayStation5/Xbox Series X|S/PC版が、本日(10日)より発売開始となった。ハリー・ポッター魔法ワールドの世界で未知の冒険を没入感たっぷりに楽しむことができる、オープンワールド・アクションRPGだ。

1800年代(ハリー・ポッターが生まれたのは1980年)の魔法界を舞台に、プレイヤーは古代魔術を操るホグワーツ魔法魔術学校の5年生となって、未知の歴史を体験し、魔法界の隠された真実を明らかにする危険な冒険の旅に出る。

冒険を通して、プレイヤーは強敵と対峙しながら呪文をマスターし、魔法薬を調合し、魔法の植物を収穫することで、魔法の能力を開花させていく。新たな仲間たちとの出会い、個性豊かな教師たちとの交流、そして、魔法界を危険にさらす邪悪な存在との対決が待ち受けている。ホグワーツはもちろん、ホグズミード村、禁じられた森や辺境を自由に散策するのも楽しみだ。

HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and Warner Bros. Entertainment Inc.

関連キーワード エンタメ総合