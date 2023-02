アミューズに所属する11人(柚希礼音、ソニン、愛希れいか、村川絵梨、清水くるみ、石田ニコル、三吉彩花、恒松祐里、堀田真由、島ゆいか、礒部花凜)の“ハンサムウーマン”が、3月8日の「国際女性デー」にCDを発売する。

昨年3月8日の「国際女性デー」に、アミューズ所属の11人が“ハンサムウーマン”として出演したライブ公演『AMUSE PRESENTS HANDSOME W LIVE “HANDSOME” is not just for men.』が都内で開催された。

その反響を受けて今年は、ライブのテーマ“女性のエンパワメント”はそのままに、「ハンサムウーマンプロジェクト」としてオリジナルCDを制作。内容は、昨年のライブで構成・演出を担当した小林香が作詞を担当し、「国際女性デー」のシンボルであるミモザの花の名前が歌詞に盛り込まれた楽曲「MIMOSA SKY」と、清水美依紗の楽曲「Starting Now~新しい私へ」をカバーした2曲を収録。どちらも、明日への一歩を踏み出す勇気を感じさせる、力強いメッセージソングとなっている。

参加したアーティスト11人は、ミュージカルで圧倒的な存在感を放ち、読売演劇大賞優秀作品賞を受賞した主演作『FACTORY GIRLS ~私が描く物語~』の再演が控える柚希礼音。ミュージカルや、放送中のドラマ『大病院占拠』(日本テレビ系)に出演中のソニン。ミュージカル主演作『エリザベート』が高評価を得た愛希れいか。ミュージカル『ドリームガールズ』での熱演が話題の村川絵梨。連続テレビ小説『ブギウギ』(NHK総合)出演予定の清水くるみ。

さらに、モデル活動のほか、ミュージカル『ミーン・ガールズ』に出演中の石田ニコル。Netflixドラマ『今際の国のアリス』出演で話題を呼んだ三吉彩花と恒松祐里。放送中のドラマ『大奥』(NHK総合)で徳川家光を演じる堀田真由。ミュージカル『アニー』出演予定の島ゆいか。メディアミックス作『ウマ娘 プリティーダービー』ダイイチルビー役の声優・礒部花凜が出演した。

国連によって定められた3月8日の「国際女性デー」とは、素晴らしい役割を担ってきた女性たちによってもたらされた勇気と決断を称える日。女性の活動を考えるきっかけとなる日でもあり、世界中で様々なイベント活動が行われている。

