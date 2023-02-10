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中央線、飯田線の一部区間で終日運転見合わせ　「しなの」運休

2023年2月10日 12時36分 (2月10日 12時39分更新)
　ＪＲ東海は１０日、大雪の恐れを受け、名古屋と長野を結ぶ特急「しなの」上下１６本を同日正午から全区間運休とした。このほか同日午後、中央線中津川―塩尻と飯田線飯田―辰野間の運転も見合わせる。
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