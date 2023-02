韓国のバンド・SE SO NEON(セソニョン)の来日公演が決定(左から)ファン・ソユン(Vo/Gt)、パク・ヒョンジン(Ba)

韓国の2人組バンド・SE SO NEON(セソニョン)の緊急来日が決定し、3月19日に東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGEで『Hello, World! 2023 SE SO NEON LIVE IN TOKYO』を昼夜2公演開催することが決定した。スペシャルゲストとして沖縄出身のラッパー・Awichを迎える。

SE SO NEONは、2016年に韓国・ソウルで結成され、2017年6月にシングル「長い夢」でデビュー。同年10月、EP『夏の羽』で、韓国インディーズを代表する1組となる。現在はファン・ソユン(Vo/Gt)、パク・ヒョンジン(Ba)の2人で活動し、日本では2019年、2022年の『SUMMER SONIC』に出演。CHAI、PAELLAS、YOGEE NEW WAVES、iriらと対バンするなどしてきた。

今回の『Hello,World!』シリーズは、SE SO NEONが2019年にスタートした世界の音楽家たちと贈るキュレーション公演のブランド名。1月のソウル公演では、ロンドンを拠点とするMEYY、ニューヨークを拠点にするOkay Kaya、日本のヒップホップクイーンAwichをゲストに迎え、大成功を収めた。

ソウル公演で生まれた絆を日本でもつなぐべく、『Hello,World!』シリーズ初の東京公演のゲストとしてAwichを迎え、他では観られないスペシャルステージを展開する。

チケットは、2月10日午後3時からクリエイティブマン会員先行がスタート。各プレイガイド先行は14日から、一般発売は25日に決定した。

関連キーワード 音楽