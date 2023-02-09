『アニメ オブ ザ イヤー』作品賞は『ONE PIECE FILM RED』『SPY×FAMILY』が受賞
2023年2月9日 17時00分 (2月9日 18時05分更新)
国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル 2023（TAAF2023）」（3月11日～14日 池袋開催）の企画『アニメ オブ ザ イヤー部門』の全部門受賞作品が9日、発表され、「作品賞」の劇場映画部門は『ONE PIECE FILM RED』、TVシリーズ部門は『SPY×FAMILY』が受賞した。
これは、2022年度（2021年10月1日〜2022年9月30日）の全上映・放映作品446作品の中から、ファン投票で「みんなが選ぶベスト100」が決定。その100作品の中から、アニメ業界の第一線で活躍しているプロデューサー、クリエイター、その他メディアやアニメグッズを扱う店舗など、幅広いアニメ業界のプロフェッショナルによる投票で「作品賞」「個人賞」が、ファン投票で「アニメファン賞」が以下のとおり選出された。
■作品賞
劇場映画部門：『ONE PIECE FILM RED』
TVシリーズ部門：『SPY×FAMILY』
劇場映画部門：『ONE PIECE FILM RED』
TVシリーズ部門：『SPY×FAMILY』
■個人賞
原作・脚本部門：吉田玲子
監督・演出部門：谷口悟朗
アニメーター部門：亀田祥倫
美術・色彩・映像部門：衛藤功二
音響・パフォーマンス部門：Ado
原作・脚本部門：吉田玲子
監督・演出部門：谷口悟朗
アニメーター部門：亀田祥倫
美術・色彩・映像部門：衛藤功二
音響・パフォーマンス部門：Ado
■アニメファン賞
『メカアマト』
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