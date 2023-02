『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』5月19日より公開決定(C) UNIVERSAL STUDIOS

全世界で熱狂的なファンをもつ超人気映画「ワイルド・スピード」シリーズ10作目となる最新作『FAST X』(原題)が、『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』の邦題で5月19日より日本で劇場公開されることが決定した。全世界で同時公開が予定されている。これまでは全米公開後に日本で公開されていたが、各国が一斉に“ワイスピ”に染まることになり、日本のワイスピファミリーにとっても待望の日となることだろう。

これまで原題は1作目の『The Fast and the Furious』(2001年)を基軸に進化を重ねてきたが、日本では「ワイルド・スピード」(通称“ワイスピ”)シリーズとしてメガヒットし、多くのファミリーに愛されてきた。過去直近4作を振り返ると、欧州を縦横無尽に走りぬけた『ワイルド・スピード EURO MISSION』(13年)、フルスロットルで空を駆け抜けた『ワイルド・スピード SKY MISSION』(15年)、ファミリーが崩壊の危機に立たされる『ワイルド・スピード ICE BREAK』(17年)、ドミニクの過去が初めて明かされ、兄弟の死闘を繰り広げた『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』(21年)と、毎回度肝を抜くスケールアップで観客を驚かせてきた。最新作では一体どんな激しい舞台が待ち受けているのか楽しみだ。

そして、本作の予告編が、現地時間2月10日に解禁されることがすでにアナウンスされている。主演のヴィン・ディーゼルも自身のInstagram(@vindiesel)で「We’re almost there…We can’t wait to share a taste of what’s coming…(もうすぐだ…何が来るのか、この体験をシェアするのが待ちきれない…)」とコメント。日本では予告編の解禁を記念して、「全世界一斉解禁!ワイスピ最新予告を皆でみよう!生配信」の実施が決定している。

関連キーワード 映画