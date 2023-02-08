MANKAI STAGE『A3!』2023年のプロジェクト発表（C）Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.（C）MANKAI STAGE『A3!』製作委員会

イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』を2018年に初めて舞台化してから続くMANKAI STAGE『A3!』の2023年プロジェクトが解禁。ACT2!シリーズの公演が決定した（出演者は下段に掲載）。あわせて、MANKAIカンパニーの劇団員24人が勢ぞろいした新ビジュアルも公開された。

春組がメインとなるMANKAI STAGE『A3!』ACT2! ～SPRING 2023～は、5～6月に東京・兵庫・東京凱旋。夏組メインのMANKAI STAGE『A3!』ACT2! ～SUMMER 2023～は、8～9月に東京・兵庫・東京凱旋。秋組メインのMANKAI STAGE『A3!』ACT2! ～AUTUMN 2023～は、11～12月に東京・大阪・東京凱旋。冬組メインのMANKAI STAGE『A3!』ACT2! ～WINTER 2024～は、24年4～5月に東京・大阪ほかにてそれぞれ上演予定となっている。各公演の詳細は、後日発表となる。

公演のチケット先行申し込みやデジタル会報誌などのコンテンツをそろえた「MANKAI STAGE『A3!』OFFICIAL FANCLUB」では、発足3年目突入を記念して、4月1日（後11：59）時点の会員を対象に、各組第四回公演の劇中劇フライヤー4種と劇団員24人が勢ぞろいした新規ビジュアルを使用したクリアファイルをセットでプレゼントするファンサービスも。

また、3月1午前10時以降、過去公演のブロマイドをランダムで引くことができる“ブロマイドガチャ“の本年度のブロマイドに、ACT1!シリーズの各組単独公演（SPRING 2019・SUMMER 2019・AUTUMN 2020・WINTER 2020・WINTER2021の一部）が実装される。

■MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ～SPRING 2023～

佐久間咲也：横田龍儀

碓氷真澄：高橋怜也

皆木綴：前川優希

茅ヶ崎至：立石俊樹

シトロン：古谷大和

卯木千景：染谷俊之

ほか

■MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ～SUMMER 2023～

皇天馬：陳内将

瑠璃川幸：宮崎湧

向坂椋：野口準

斑鳩三角：本田礼生

三好一成：赤澤燈

兵頭九門：新正俊

ほか

■MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ～AUTUMN 2023～

摂津万里：水江建太

兵頭十座：中村太郎

七尾太一：赤澤遼太郎

伏見 臣：稲垣成弥

古市左京：藤田玲

泉田莇：吉高志音

ほか

■MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ～WINTER 2024～

月岡紬：※後日発表

高遠丞：北園涼

御影密：植田圭輔

有栖川誉：田中涼星

雪白東：上田堪大

ガイ：輝馬

ほか

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