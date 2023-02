俳優木村拓哉、歌手工藤静香の次女で、5日に20歳を迎えたモデルのKoki,が8日、インスタグラムを更新。高級ブランドのバースデーケーキを前に、笑顔のショットを公開した。

Koki,は「Thank you so much to the @bulgari family(@bulgariファミリー、本当にありがとう)」などと投稿。肩部分が開いた黒のコーデを披露し、プレゼントとみられる白い高級バッグの写真をアップしている。