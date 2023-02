水原希子 (C)ORICON NewS inc.

モデルの水原希子(32)が8日、自身のインスタグラムを更新。「my super baby」と紹介したアメリカのピアニスト、ジョン・キャロル・カービーとの“密着&キス”ショットを公開した。

水原は「Grammys!! So proud of my super baby @johncarrollkirby」と、ジョン・キャロル・カービーとともに米・ロサンゼルスで開催されたグラミー賞に出席したことを報告。ジョンのことを「my super baby」と紹介し、“密着”ショットや“キス”ショットを公開した。

ジョンも自身のインスタで、水原と同様の写真をアップ。この投稿に水原が「You’re the best」とハートの絵文字付きでコメントすると、ジョンは笑顔、嬉し涙、ひまわりの絵文字で返信。仲の良さがうかがえるやり取りをしている。

これらの投稿に「最高ーーー!!!!」「きこちゃん幸せそう 嬉しい」「とってもお似合い」「Lovely couple」「Congrats, John! And what a beautiful couple!」などの声が寄せられている。

