YOASOBI、「祝福」が累積再生数1億回突破 歴代1位タイの12作目【オリコンランキング】
2023年2月8日 04時00分 (2月8日 05時05分更新)
YOASOBI「祝福」が、週間再生数429.0万回（4,290,433回）を記録し、2月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で24位にランクイン。累積再生数は10,370.6万回（103,706,000回）となり、1億回再生を突破した。
これで、YOASOBIの1億回再生突破作品は12作【※1】に。「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録において、BTSと並んで歴代1位タイ【※2】となった。
本作は、2022/10/10付「オリコン週間ストリーミングランキング」で初登場。10/17付から最新2023/2/13付まで18週にわたりTOP30入りをキープし、ロングヒットを続けている。
【※1】「YOASOBIの累積1億回再生突破作品」※達成順・（）内は1億回再生突破付日／「夜に駆ける」（2020/8/24付）、「ハルジオン」（2021/3/1付）、「群青」（2021/3/29付）、「怪物」（2021/4/26付）、「アンコール」（2021/7/12付）、「たぶん」（2021/7/12付）、「あの夢をなぞって」（2021/8/9付）、「ハルカ」（2021/8/16付）、「もう少しだけ」（2021/12/27付）、「三原色」（2022/1/3付）、「優しい彗星」（2022/6/20付）、「祝福」（2023/2/13付）
【※2】「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録※2023/2/13付現在・同位の場合は達成順／1位：BTS（12作）、YOASOBI（12作）、2位：Official髭男dism（11作）
【※2】「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録※2023/2/13付現在・同位の場合は達成順／1位：BTS（12作）、YOASOBI（12作）、2位：Official髭男dism（11作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2023/2/13付：集計期間：2023年1月30日～2月5日）＞
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