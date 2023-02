「We are young」Music Videoを公開したKing & Prince

人気グループ・King & Princeの12thシングル「Life goes on/We are young」(2月22日発売)のうち、メンバーの岸優太が主演する日本テレビシンドラ『すきすきワンワン!』の主題歌「We are young」のMusic Video(MV)がきょう午後8時にYouTube公式チャンネルにて公開された。

同曲は作曲を玉置浩二、作詞はいしわたり淳治氏が手がけ「いつだって今がスタートライン」というメッセージを込めた新しい道を歩む人に優しく寄り添うバラード。今回はグループのMVとして初めてジャニーズJr.を起用し、夢に向かって頑張っている少年たちとそれを応援するKing & Princeというストーリー仕立ての構成となっており、新生活を始める人たちや、人生の新たな一歩を踏み出す人の背中をそっと押すような温かい内容となっている。

なお、このMVが収録される初回限定盤Bの特典映像には、Lip Sync ver.としてKing & Prince のみのシーンで構成されたMVと、撮影風景などを追いかけたBehind the scenes も収録される。

一方「Life goes on」は、かけがえのない友情と青春を描いた応援歌で「明日はきっと、うまくいく」と元気になれる楽曲となっており、初回限定盤Aには「Life goes on」のMVやDance Ver.、Behind the scenesが収録される。

今回のDear Tiara盤の特典映像には「青春を取り戻せ!」と題した企画映像が収録されており、複合型のアミューズメント施設に集められた5人が、早朝、開店までの約2時間の制限時間の中で、目いっぱい遊び倒し、遊んだ後はBBQでまたひと盛り上がりと、ここでしか見られない5人のリラックスした表情が楽しめる映像となっている。初回限定盤A・B、通常盤、Dear Tiara盤のカップリングにはそれぞれに異なる新曲が合計5曲収録される。

関連キーワード 音楽