『ポケモンTVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023』の増産が決定 (C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku(C)Pokemon

2月1日に発売された『ポケモンTVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023』の売り切れが相次ぎ、発売元のソニー・ミュージックレーベルズが二度目となる追加生産を決めたことが7日、わかった。

TVアニメ『ポケットモンスター』シリーズのOP・ED主題歌をまとめたベストアルバムで、1997年の放送開始から25周年を記念して発売されたもの。新オープニングテーマとして起用された、サトシ(CV:松本梨香)が歌う「めざせポケモンマスター -with my friends-」を含む、全79曲が収録されている。

特に、完全生産限定盤(2形態)は、発売前から各CDショップ・オンラインショップで軒並み売り切れ状態となり、1月30日に発売前としては異例の追加生産決定をアナウンス。2月10日以降、順次出荷開始予定となっていたが、こちらも予約でほぼ売り切れ状態となった。

当初の予想を大幅に上回る注文を受け、十分な数を供給できていないとして、ソニー・ミュージックレーベルズは二度目の追加生産に踏み切った。この再追加生産分は、3月上旬以降に出荷開始予定となっている。

完全生産限定盤は、モンスターボールなどがデザインされたディスク面や、40センチ角の超巨大パッケージが話題となっており、付属するBlu-rayおよびDVDの特典映像には、「めざせポケモンマスター -with my friends-」のオープニング映像を含む、37曲分の「TVアニメ ノンクレジット映像集」が収録されている。

同社は「各オンラインショップにおいて、予約が再開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください」「再追加生産分も数に限りがございますため、ご予約いただけない場合がございますので、予めご了承ください」などと、注意事項も示した。

【再追加生産対象商品】

2月1日(水)発売 『ポケモンTVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023』

・完全生産限定盤(8CD+Blu-ray+豪華パッケージ仕様)SRCL-12380~89 / 9980円(税込)

・完全生産限定盤(8CD+DVD+豪華パッケージ仕様)SRCL-12390~99 / 9980円(税込)

【商品出荷時期】

3月上旬以降、順次全国のCDショップ・オンラインショップへ出荷開始予定

【注意事項】

・各オンラインショップにおいて、予約が再開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

・再追加生産分も数に限りがございますため、ご予約いただけない場合がございますので、予めご了承ください。

・予約方法は各CDショップ・オンラインショップによって異なりますので、各店舗確認のうえご予約願います。

・各CDショップ・オンラインショップにてご購入枚数に制限を設けさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

・再追加生産分の出荷予定日は前後する場合がございますので、予めご了承ください。

・お客様への商品のお引渡し日・お届け予定日は各CDショップ・オンラインショップによって異なりますので、ご予約いただいたショップにてご確認いただきますようお願いいたします。

・再追加生産分に購入特典が付与されるか否かは、ご購入予定のショップにて御確認ください。

