米音楽界最高峰の祭典『第65回グラミー賞』授賞式(ロサンゼルス、クリプトドットコム・アリーナ)が5日(日本時間6日)に行われた。他界したアーティストをしのぶコーナーでは、1月11日に亡くなったイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)のメンバー・高橋幸宏さんが紹介される一幕もあった。

幸宏さんの兄で音楽プロデューサーの高橋信之氏は「そうか、幸宏ってグラミー賞の授賞式のコーナーで追悼されるアーチストだったのか。もう驚いちゃ悪いな。ただ、誇りに思うよ、素晴らしい弟がいたことを。」(原文まま)と感慨深げにツイート。ファンからも「国内だけではなく 世界のYMO そして世界の高橋幸宏さんです 素晴らしいと思います」「本当に素晴らしい 幸宏さんを好きになって本当に良かった これからもずっと聴いていきます」などリプライが寄せられた。

■『第65回グラミー賞』主要4部門ノミネート&受賞者一覧(★=受賞者)

▼「年間最優秀レコード」

Don't Shut Me Down/アバ

Easy On Me/アデル

BREAK MY SOUL/ビヨンセ

Good Morning Gorgeous/メアリー・J. ブライジ

You And Me On The Rock/ブランディ・カーライル Featuring ルーシャス

Woman/ドージャ・キャット

Bad Habit/スティーヴ・レイシー

The Heart Part 5/ケンドリック・ラマー

About Damn Time/リゾ ★

As It Was/ハリー・スタイルズ

▼「年間最優秀アルバム」

Voyage/アバ

30/アデル

Un Verano Sin Ti /バッド・バニー

RENAISSANCE/ビヨンセ

Good Morning Gorgeous(Deluxe)/メアリー・J. ブライジ

In These Silent Days/ブランディ・カーライル

Music Of The Spheres/コールドプレイ

Mr. Morale & The Big Steppers/ケンドリック・ラマー

Special/リゾ

Harry’s House/ハリー・スタイルズ ★

▼「年間最優秀楽曲」

abcdefu/ゲイル

About Damn Time/リゾ

All Too Well(10 Minute Version)/テイラー・スウィフト

As It Was/ハリー・スタイルズ

Bad Habit/スティーヴ・レイシー

BREAK MY SOUL/ビヨンセ

Easy On Me/アデル

GOD DID/DJ キャレド

The Heart Part 5/ケンドリック・ラマー

Just Like That/ボニー・レイット ★

▼「最優秀新人賞」

アニッタ

オマー・アポロ

ドミ&JD・ベック

ムニ・ロング

サマラ・ジョイ ★

ラトー

マネスキン

トベ・ンウィーグウェ

モリー・タトル

ウェット・レッグ

