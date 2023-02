13日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』バレンタイン2時間スペシャル(後7:00)のトップバッターと追加出演アーティスト3組が6日、発表された。

トップバッターはKing & Princeに決定。メンバーの永瀬廉が出演する広瀬すず主演ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』のエンディング曲「Life goes on」、岸優太主演ドラマ『すきすきワンワン!』主題歌「We are young」の2曲をテレビ初披露し、2時間SPを勢いづける。

前回はKing & Prince、三代目 J SOUL BROTHERS、HIROBA、優里の出演が発表されたが、追加出演アーティスト3組が、“出張ライブ!ライブ!”で冬にぴったりの場所から熱い歌声を届けることになった。

miwaは川崎鷹也をフィーチャリングに迎えたバレンタインソング「2月14日 feat.川崎鷹也」をフルサイズでテレビ初披露。バレンタイン2時間SPにふさわしいコラボ楽曲を川崎とともに歌唱する。川崎はさらに、“名曲ライブ!ライブ!”で宇多田ヒカル「First Love」をカバーすることも決まった。

櫻坂46は、2期生の守屋麗奈が坂道研修生出身メンバー初となるセンターを務めることでも注目の最新曲「桜月」をフルサイズでテレビ初披露する。出会いと別れが交差する春にふさわしいナンバーを一糸乱れぬパフォーマンスで魅せる。

すでに「ビリミリオン」を歌唱することが発表されている優里は、バレンタイン企画「あなたが“力”をもらったラブソング特集」で大ヒットソング「ベテルギウス」をフルサイズで歌唱することも決定した。

出演アーティストと歌唱曲は以下のとおり。

■出演アーティスト・歌唱楽曲

川崎鷹也「First Love」

King & Prince「Life goes on」「We are young」

櫻坂46「桜月」

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「STARS」

HIROBA「ただ いま(with 橋本愛)」

miwa「2月14日 feat.川崎鷹也」

優里「ビリミリオン」「ベテルギウス」

※50音順

