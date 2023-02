『第65回グラミー賞』年間最優秀アルバムを受賞したハリー・スタイルズ(C)Getty Images

米音楽界最高峰の祭典『第65回グラミー賞』授賞式(ロサンゼルス、クリプトドットコム・アリーナ)が5日(日本時間6日)に行われ、英歌手で俳優のハリー・スタイルズのソロ3rdアルバム『Harry’s House』が、主要4部門の一つ「年間最優秀アルバム」を受賞した。

ハリーは「私はすべてのアーティストからインスピレーションを受けています。

人生のさまざまなタイミングですべてのカテゴリーの曲を聞いてきました。今夜は本当に大切な日になりました。本当に光栄なものをいただきました」と受賞の喜びを伝えた。

ハリーは英人気グループ、ワン・ダイレクション(活動休止中)のメンバー。ソロ3枚目のアルバムとなった『Harry’s House』のタイトルは、細野晴臣の名盤『HOSONO HOUSE』(1973年)が由来としている。

■「年間最優秀アルバム」候補&受賞者

Voyage/アバ

30/アデル

Un Verano Sin Ti /バッド・バニー

RENAISSANCE/ビヨンセ

Good Morning Gorgeous(Deluxe)/メアリー・J. ブライジ

In These Silent Days/ブランディ・カーライル

Music Of The Spheres/コールドプレイ

Mr. Morale & The Big Steppers/ケンドリック・ラマー

Special/リゾ

Harry’s House/ハリー・スタイルズ ★

★=受賞者

