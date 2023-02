『第65回グラミー賞』「About Damn Time」で主要4部門の一つ「年間最優秀レコード」を受賞したリゾ(C)Getty Images

米音楽界最高峰の祭典『第65回グラミー賞』授賞式(ロサンゼルス、クリプトドットコム・アリーナ)が5日(日本時間6日)に行われ、米歌手リゾのボニー・レイットの「About Damn Time」が、主要4部門の一つ「年間最優秀レコード」を受賞した。

リゾは「この賞は友人に捧げます。友人を亡くした時に、音楽のために身を捧げようと決めました。ポジティブな音楽というのが必要で、外から見てとても誤解されていると思いました。でも、自分に正直にならないといけないと思いました。素晴らしいチームのみんな、家族は私にとってかけがえのない存在です」と受賞のあいさつ。

続けて、この日、歴代最多32度目の受賞で新記録を樹立したビヨンセに向け、「ビヨンセにも感謝します。学校をさぼってあなたのライブを見に行きました。涙で前が見えません。あなたは人生を変えてくれました。私がどう感じればいいかということを、音楽を通して教えてくれました。あなたこそがアーティストです」と涙まじり感謝を口にし、ビヨンセも笑顔で拍手を贈った。

■「年間最優秀レコード」ノミネート&受賞作品

Don't Shut Me Down/アバ

Easy On Me/アデル

BREAK MY SOUL/ビヨンセ

Good Morning Gorgeous/メアリー・J. ブライジ

You And Me On The Rock/ブランディ・カーライル Featuring ルーシャス

Woman/ドージャ・キャット

Bad Habit/スティーヴ・レイシー

The Heart Part 5/ケンドリック・ラマー

About Damn Time/リゾ ★

As It Was/ハリー・スタイルズ

★=受賞

授賞式の模様はWOWOWプライムで生中継(同時通訳)。きょう6日午後10時からはWOWOWライブで字幕版が放送される。

関連キーワード 音楽