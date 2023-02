『第65回グラミー賞』「Just Like That」で主要4部門の一つ「年間最優秀楽曲」を受賞したボニー・レイット(C)Getty Images

米音楽界最高峰の祭典『第65回グラミー賞』授賞式(ロサンゼルス、クリプトドットコム・アリーナ)が5日(日本時間6日)に行われ、73歳のギタリスト/歌手ボニー・レイットの「Just Like That」が、主要4部門の一つ「年間最優秀楽曲」を受賞した。

ボニーは「本当にびっくりして言葉が見つかりません。いろいろ支えてくれて感謝しています」と受賞を喜び、受賞作「Just Like That」について「さまざまなストーリーにインスパイアされて作曲することができました。大事な大事な臓器がほかの人を助けるということが大事だということを訴えました。私はあまりたくさんの曲を書きませんが、評価をしてくれてありがとうございます。光栄に思っています」とあいさつした。

■「年間最優秀楽曲」ノミネート&受賞作品

abcdefu/ゲイル

About Damn Time/リゾ

All Too Well(10 Minute Version)/テイラー・スウィフト

As It Was/ハリー・スタイルズ

Bad Habit/スティーヴ・レイシー

BREAK MY SOUL/ビヨンセ

Easy On Me/アデル

GOD DID/DJ キャレド

The Heart Part 5/ケンドリック・ラマー

Just Like That/ボニー・レイット ★

★=受賞

授賞式の模様はWOWOWプライムで生中継(同時通訳)。きょう6日午後10時からはWOWOWライブで字幕版が放送される。

