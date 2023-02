『第65回グラミー賞』ビヨンセが獲得数歴代最多記録を更新(C)Getty Images

米音楽界最高峰の祭典『第65回グラミー賞』授賞式(ロサンゼルス、クリプトドットコム・アリーナ)が5日(日本時間6日)に行われ、ビヨンセの『Renaissance』が「最優秀ダンス/エレクトロニック・アルバム」を受賞した。ビヨンセのグラミー賞獲得数は32度目となり、歴代最多記録を樹立した。

これまで女性アーティスト最多受賞記録を持っていたビヨンセは、今回最多9部門にノミネート。ここまでに「CUFF IT」で最優秀R&Bソング、「PLASTIC OFF THE SOFA」で最優秀トラディショナルR&Bパフォーマンス、「BREAK MY SOUL」で最優秀ダンス/エレクトロニック・レコーディングを受賞。そして、『Renaissance』が「最優秀ダンス/エレクトロニック・アルバム」を受賞したことにより、グラミー賞獲得数を32とし、歴代最多記録を樹立した。

授賞式の模様はWOWOWプライムで生中継(同時通訳)。きょう6日午後10時からはWOWOWライブで字幕版が放送される。

関連キーワード 音楽