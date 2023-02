『第65回グラミー賞』授賞式で最優秀ポップ・パフォーマンス(グループ)を受賞したサム・スミス & キム・ペトラス(C)Getty Images

米音楽界最高峰の祭典『第65回グラミー賞』授賞式(ロサンゼルス/クリプトドットコム・アリーナ)が5日(日本時間6日)に行われ、サム・スミス & キム・ペトラスの「Unholy」が「最優秀ポップ・パフォーマンス(グループ)」を受賞した。

3年連続でノミネートされていた韓国の7人組グループ・BTSは、同賞にコールドプレイとのコラボ曲「My Universe」がノミネートされていたが、受賞を逃した。

BTSはこのほか、「Yet To Come」でノミネートされていた「最優秀ミュージック・ビデオ」も受賞ならず。残すところ、「My Universe」が収録されているコールドプレイのアルバム『Music Of The Spheres』が「年間最優秀アルバム」受賞なるか注目される。

授賞式の模様はWOWOWプライムで生中継(同時通訳)。きょう6日午後10時からはWOWOWライブで字幕版が放送される。

関連キーワード 音楽