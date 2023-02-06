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小川さん参加作品がグラミー賞　バンド「スナーキー・パピー」

2023年2月6日 09時38分 (2月6日 09時46分更新)
　ドラマー、パーカッショニストの小川慶太さん（本人提供、共同）

　ドラマー、パーカッショニストの小川慶太さん（本人提供、共同）

　【ロサンゼルス共同】米ロサンゼルスで開かれている第６５回グラミー賞の発表・授賞式で、長崎県出身のドラマー、パーカッショニスト小川慶太さん（４０）が参加するバンド「スナーキー・パピー」の作品が最優秀コンテンポラリー・インストゥルメンタル・アルバム賞に選ばれた。

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