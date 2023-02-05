本文へ移動

モナコ南野拓実は終盤までプレー　２―０のクレルモン戦

2023年2月5日 23時34分 (2月5日 23時51分更新)
　クレルモン戦で攻め込むモナコの南野＝クレルモンフェラン（共同）

　クレルモン戦で攻め込むモナコの南野＝クレルモンフェラン（共同）

　サッカーのフランス１部リーグ、モナコの南野拓実は５日、アウェーのクレルモン戦で先発出場し、後半４０分までプレーした。チームは２―０で勝った。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧