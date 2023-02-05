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男子リレーはイタリアＶ　女子ノルウェー、Ｗ杯距離

2023年2月5日 23時01分 (2月5日 23時33分更新)
　ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）距離は５日、イタリアのトブラッハで男女の３０キロリレーが行われ、男子はイタリア１が優勝した。女子はノルウェー１が制した。（共同）

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