『SAISON CARD TOKIO HOT 100 AWARD』の「BEST PERFORMANCE OF 2022」ノミネートアーティスト

ラジオ局J-WAVEが音楽賞授賞式『SAISON CARD TOKIO HOT 100 AWARD』を3月24日に横浜・Billboard Live YOKOHAMAで開催することを発表した。J-WAVEオリジナル音楽賞と授賞セレモニーを行うのは、2015年の『TOKIO HOT 100 CHART OF THE YEAR』以来8年ぶりの復活となる。各賞とノミネートアーティストが発表された。

今回の授賞式では、2020年代にマッチした賞を設定しリニューアル。過去1年間のチャートをにぎわせた国内外のアーティストたちを各部門でノミネートし、授賞セレモニーでは受賞結果の発表とともに、注目のミュージシャンたちがパフォーマンスを披露する。

各部門の受賞アーティストは、番組ナビゲーターのクリス・ペプラーと、TOKIO HOT 100 AWARD委員会の有識者を中心に決定。「BEST PERFORMANCE OF 2022」「BEST BUZZ OF 2022」「BEST SONAR TRAX OF 2022」の3部門は、リスナーからも投票を受け付け、各部門の1位には最終選考の際、1ポイントが加算される。

各部門とノミネートアーティストは以下のとおり。

▼BEST SONG OF 2022

2022年の年間チャート1位の楽曲が受賞

Ado「新時代」

▼BEST PERFORMANCE OF 2022

日本で話題となったライブや、ステージパフォーマンスが印象的だった、国内・海外アーティスト各1組が受賞

【国内アーティスト】

あいみょん

Awich

King Gnu

Vaundy

藤井風

【海外アーティスト】

The 1975

トム・ミッシュ

ビリー・アイリッシュ

ブルーノ・マーズ

レディー・ガガ

▼BEST BUZZ OF 2022

インターネットやSNSを中心に話題となり、東京を騒がせたアーティストが受賞

Ado

Official髭男dism

水曜日のカンパネラ

SKY-HI

米津玄師

▼BEST SONAR TRAX OF 2022

J-WAVE「SONAR TRAX」に選ばれたアーティストの中から、2023年さらなる活躍が期待される注目のニューアーティストが受賞

imase

Chilli Beans.

Bialystocks

ゆいにしお

由薫

▼DIRECTORS’ CHOICE OF 2022

2022年のTOKIO HOT 100 年間チャートの中から、J-WAVEの番組制作にかかわる全ディレクターが投票し決定。ノミネート楽曲は後日発表

