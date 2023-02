LE SSERAFIM「FEARLESS」(ユニバーサル ミュージック/2023年1月25日発売)(P)&(C) SOURCE MUSIC

5人組女性グループ・LE SSERAFIM(ル セラフィム)の1stシングル「FEARLESS」(フィアレス)が、初週22.2万枚を売り上げ、1月31日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

1位: FEARLESS / LE SSERAFIM

2位: 久しぶりのリップグロス / AKB48

3位: メタメメント / METAMUSE

4位: NewJeans ‘OMG’ / NewJeans

5位: The Story of Us / KinKi Kids

6位: Hunter / LIL LEAGUE from EXILE TRIBE

7位: ここにはないもの / 乃木坂46

8位: 日向岬 / 水森かおり

9位: Crazy:B「Helter-Spider」あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season3 / Crazy:B(天城燐音(阿座上洋平),HiMERU(笠間淳),桜河こはく(海渡翼),椎名ニキ(山口智広))

10位: MISLEAD / Stellar CROWNS with 朱音

