『S.H.Figuarts デネブイマジン』 (C)ORICON NewS inc.

大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」を展開するBANDAI SPIRITS コレクターズ事業部のフィギュア技術を凝縮したアクションフィギュアブランド『S.H.Figuarts』の15周年を記念したアニバーサリー展示イベント『S.H.Figuarts 15th GALLERY』が、3日からTAMASHII NATIONS STORE TOKYOで開催される。同日にプレス向けの内覧会が実施された。

入り口には2008年2月に発売されたシリーズの記念すべき第1弾『仮面ライダー THE NEXT』から「仮面ライダー1号(仮面ライダー THE NEXT)」、「仮面ライダー2号(仮面ライダー THE NEXT)」、「仮面ライダーV3(仮面ライダー THE NEXT)」が。さらに同年8月発売の『仮面ライダーカブト』の地獄兄弟こと「キックホッパー」「パンチホッパー』、『仮面ライダー電王』の「デネブ」、同年9月発売の『新機動武闘伝Gガンダム』の「ドモン・カッシュ」が出迎えた。

「可動によるキャラクター表現の追求」をテーマに、「造形」「可動」「彩色」とあらゆるフィギュアの技術を凝縮した手の平サイズのスタンダードフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」は、2008年2月に誕生し、これまで1500点を超える商品を発表・発売してきた。そんな同シリーズが2023年に15周年を迎える。アニバーサリー展示イベントは、これまで応援してきたファンや、これから応援してくれる人へ感謝の気持ちを込めたものとなる。

展示内容は、2008年から現在までのヒストリー展示や、最新作の展示など、S.H.Figuartsの過去・現在・未来を巡る旅となっている。3月31日までのパート1では、特撮・実写作品のS.H.Figuartsを中心に展示する。

