ミュージカル俳優としても活躍するジュンス(C)PALMTREE ISLAND

韓国の歌手でミュージカル俳優としても活躍するキム・ジュンスが、4月7~9日の3日間にわたって横浜・ぴあアリーナMMで7年ぶりとなるバラードコンサート『2023 XIA The Best Ballad Spring Concert vol.3 In JAPAN』を日本で開催することが決定した。

ジュンスは『エリザベート』『ウエストサイドストーリー」など数々のミュージカルに主演し、昨年12月放送のフジテレビ系『FNS歌謡祭』での井上芳雄との日韓ミュージカルトップスター共演も話題を呼んだ。

2012年から10年間にわたってバラードとミュージカルナンバーを中心とする新しい形式のコンサートを独自に進化させ、国内外の観客から熱い賛辞を受けてきたジュンスは、『XIA Ballad & Musical Concert with Orchestra』で披露してきたミュージカルナンバーを含む珠玉のバラードのほか、日本のファンにも愛される舞台を披露する。

また、昨年の韓国でのコンサート同様、オーケストラ編成のステージを予定。ジュンスの圧倒的な歌唱力、表現力と、オーケストラによる豪華な演奏のコラボに期待が高まる。チケットは、2月13日からファンクラブ先行受付がスタート。詳細は、キム・ジュンス日本公式サイトで案内される。

■『2023 XIA The Best Ballad Spring Concert vol.3 In JAPAN』

4月7日(金):神奈川・ぴあアリーナMM

4月8日(土):神奈川・ぴあアリーナMM

4月9日(日):神奈川・ぴあアリーナMM

