TXT、ENHYPEN、aespaら出演 K-POP授賞式『CIRCLE CHART MUSIC AWARDS』FODプレミアで生配信
2023年2月2日 12時20分 (2月2日 13時05分更新)
2012年にスタートし、今年名称を変更した韓国の音楽授賞式『CIRCLE CHART MUSIC AWARDS』（旧GAONCHART MUSIC AWARDS）が、18日（後6：00）に韓国・ソウルのKSPO DOME（オリンピック体操競技場）で開催される。この模様をフジテレビが運営する動画配信サービス「FODプレミアム」で日本独占ライブ配信することが決定した。
主要な授賞部門は、グローバルチャートデータをはじめ、YouTube、TikTok、Spotify、アップルミュージックなどとデータ連携を行い、受賞者を選定。全世界のK-POPファンと共感できる授賞式として生まれ変わる。
これまでに発表されている出演者は、aespa、Kep1er、NMIXX、STAYC、イェナ（元IZ*ONE）、ミヨン（(G)I-DLE）、BE’O、ENHYPEN、ドヨン（NCT）、ブソクスン（SEVENTEEN）、TOMORROW X TOGETHER。MCはドヨンとミヨンが務める。FODではこの模様を生中継。後日、字幕版を配信予定。
■出演アーティスト（1月27日発表時点）
aespa
Kep1er
NMIXX
STAYC
イェナ（元IZ*ONE）
ミヨン（(G)I-DLE）
BE’O
ENHYPEN
ドヨン（NCT）
ブソクスン（SEVENTEEN）
TOMORROW X TOGETHER
aespa
Kep1er
NMIXX
STAYC
イェナ（元IZ*ONE）
ミヨン（(G)I-DLE）
BE’O
ENHYPEN
ドヨン（NCT）
ブソクスン（SEVENTEEN）
TOMORROW X TOGETHER
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