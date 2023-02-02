Mr.Children、デビュー30周年記念ツアーが「映像」3部門同時1位【オリコンランキング】
2023年2月2日 04時00分 (2月2日 05時05分更新)
Mr.Childrenの最新音楽映像作品『Mr.Children 30th Anniversary Tour 半世紀へのエントランス』が、初週DVD：3.8万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：7.0万枚を売り上げ、2023年2月2日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間BDランキング」ともに初登場1位を獲得した。
音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」でも、合計売上：10.8万枚で初登場1位となり、「映像」3部門同時1位を獲得。これで、通算3作目【※】の映像3部門同時1位となった。
本作は、Mr.Childrenデビュー30周年を記念して開催された全国ドーム＆スタジアムツアーのファイナル「6.19 YANMAR STADIUM NAGAI」と、デビュー記念日「5.10 TOKYO DOME」の2大メモリアル公演が、ノーカット／再編集の「LIVE 完全版」として、W収録されている。
【※】Mr.Childrenが映像3部門同時1位を獲得した過去作品：『Mr.Children Stadium Tour 2015 未完』（2016/3/28付）、『Mr.Children Tour 2018-19 重力と呼吸』（2019/7/8付）
DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始
BDランキングは2008/7/7付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付～集計開始
BDランキングは2008/7/7付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付～集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2023/2/6付：集計期間：2023年1月23日～1月29日）＞
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