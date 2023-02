解散前最後の『AGESTOCK2023 in 国立代々木競技場 第一体育館』出演となるBiSH

今年6月での解散を発表しているBiSHが、3月5日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で行われる『AGESTOCK2023 in 国立代々木競技場 第一体育館』(主催:AGESTOCK2023実行委員会)に出演することが決定した。

BiSHはこれまで『AGESTOCK2017 in TOKYO DOME CITY HALL』を皮切りに、2019年の『WASEDA ARENA SUMMIT×学祭JACK』、コロナ禍でオンライン開催された『おうち入学式 presented by AGESTOCK』『おうち入学式2021 presented by AGESTOCK』、『AGESTOCK2021 in TOKYO DOME CITY HALL』、『AGESTOCK2022 in WASEDA ARENA』と数多くのAGESTOCKの主催イベントに出演してきた。

今回の『AGESTOCK』最後の出演にあたり、メンバー全員のコメントも発表した。

【セントチヒロ・チッチ】

青春のかたちを全力で見せてくれた

AGESTOCK。学生という貴重な時間の中愛を込めてイベントを創ってくれるみんなに私たちがどれだけの気持ちを届けてあげられるだろうかと毎年BiSHも全力で生きさせてもらっていました。

お互い最後、活き活きと心を放って

素敵な日に。楽しみにしています。

【アイナ・ジ・エイド】

目をぴかぴかさせながら楽しそうに

がむしゃらに、生徒の皆さんが青春の中で作り上げるAGESTOCK。

黒板にかわいい文字で、Welcomeのイラストを描いてくれたり、泣きながらインタビューをしてくれたりと、思い出せば心がぎゅっとするような記憶が沢山あります。

一人一人がBiSHを大切にしてくださりました。

私はAGESTOCKに出会えて嬉しいです。

みんなの大学生活の中で、忘れたくないような思い出を一緒に作り上げられますように。

【モモコグミカンパニー】

AGESTOCKは学生さんの熱量が直に感じられて初心をいつも思い出させてくれるとても大切な場所です。

最後まで私たちらしくみんなに負けないくらい熱意を込めてステージに立ちたいと思います。

沢山BiSHを呼んでくれて本当にありがとうございました。

【ハシヤスメ・アツコ】

2017年からお世話になったAGESTOCK。かれこれ6年お世話になってます!共に幾つもの試練を乗り越え、共に前を向いてきた6年でした。最後にまたライブでご一緒できるのが楽しみです!

【リンリン】

今年もAGESTOCKに呼んでくださりありがとうございます!

例年は東京ドームシティでの開催で、空き時間にメンバーと外に出て東京ドームを見上げてたのが今では良い思い出です。今年でラストの出演になるかと思いますが、学生団体の方々と素敵なステージを作れたらなと思います

【アユニ・D】

春のあたたかさを先取りするようなあたたかい気持ちで愛を込めてパフォーマンスしますのでよろしくお願いします。

関連キーワード エンタメ総合