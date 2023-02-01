Kep1er「＜FLY-BY＞」コンセプト2ビジュアル解禁 日本語版「WA DA DA」IMLAY Remix先行配信決定
2023年2月1日 18時11分 (2月1日 19時06分更新)
日中韓9人組ガールズグループ・Kep1erの日本2ndシングル「＜FLY-BY＞」（3月15日発売）収録曲「WA DA DA（Japanese ver.）～IMLAY Remix～」が、2月15日に先行配信されることが決定した。あわせて、「＜FLY-BY＞」コンセプト2のビジュアルが解禁となった。
これに先立ち、1月29日にさいたまスーパーアリーナで開催された『GMO SONIC 2023』、同31日に京セラドーム大阪で行われた『SUPERSONIC OSAKA 2023』に出演。今回先行配信が決定した「WA DA DA （Japanese ver.）～IMLAY Remix～」を『GMO SONIC 2023』で初パフォーマンスした。
同イベントではこのほか、「See The Light（QUEENDOM2 ver.）」「MVSK」「We Fresh」をノンストップで披露。さらに日本デビューシングルのタイトル曲「Wing Wing」や「Daisy」の計6曲を披露した。
■『GMO SONIC 2023』『SUPERSONIC OSAKA 2023』セットリスト
1. See The Light （QUEENDOM2 ver.）
2. MVSK
3. We Fresh
4. Wing Wing
5. Daisy
6 WA DA DA （Japanese ver.）～IMLAY Remix～
1. See The Light （QUEENDOM2 ver.）
2. MVSK
3. We Fresh
4. Wing Wing
5. Daisy
6 WA DA DA （Japanese ver.）～IMLAY Remix～
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