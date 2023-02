日中韓9人組ガールズグループ・Kep1erの日本2ndシングル「<FLY-BY>」(3月15日発売)収録曲「WA DA DA(Japanese ver.)~IMLAY Remix~」が、2月15日に先行配信されることが決定した。あわせて、「<FLY-BY>」コンセプト2のビジュアルが解禁となった。

これに先立ち、1月29日にさいたまスーパーアリーナで開催された『GMO SONIC 2023』、同31日に京セラドーム大阪で行われた『SUPERSONIC OSAKA 2023』に出演。今回先行配信が決定した「WA DA DA (Japanese ver.)~IMLAY Remix~」を『GMO SONIC 2023』で初パフォーマンスした。

同イベントではこのほか、「See The Light(QUEENDOM2 ver.)」「MVSK」「We Fresh」をノンストップで披露。さらに日本デビューシングルのタイトル曲「Wing Wing」や「Daisy」の計6曲を披露した。

■『GMO SONIC 2023』『SUPERSONIC OSAKA 2023』セットリスト

1. See The Light (QUEENDOM2 ver.)

2. MVSK

3. We Fresh

4. Wing Wing

5. Daisy

6 WA DA DA (Japanese ver.)~IMLAY Remix~

関連キーワード 音楽