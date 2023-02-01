NCT DREAMが大賞 『第32回ソウル歌謡大賞』エムオンでTV最速放送 GOT the beat、(G)I-DLE、IVEも登場
2023年2月1日 17時17分 (2月1日 18時05分更新)
1月19日に韓国・KSPO DOME（オリンピック体操競技場）で開催された音楽授賞式『第32回ソウル歌謡大賞』の模様が、CS放送の音楽チャンネル・MUSIC ON! TV（エムオン！）で2月10日（後6：00～10：00）にテレビ最速放送されることが決定した。
通称「ソガデ／SMA」として日本のファンにも知られる同授賞式では、NCT DREAMが大賞を受賞。このほか、SMエンターテインメント所属の第1～第4世代までのトップアーティストからなる7人組グループ・GOT the beat（BoA、少女時代テヨン＆ヒョヨン、Red Velvetスルギ＆ウェンディ、aespaカリナ＆ウィンター）、7年ぶりにカムバックしたKARA、昨年大ヒットを飛ばしたPSY、(G)I-DLE、IVEら話題のK-POPアーティストが多数出演した。
出演アーティストと受賞者は以下のとおり。
■『第32回ソウル歌謡大賞』
▼出演アーティスト
GOT the beat／NCT DREAM／KARA／PSY／ZICO／カン・ダニエル／(G)I-DLE／IVE／TNX／BE’O／BIG Naughty／JANNABI／MeloMance／ユンナ／ヨンタク／キム・ホジュン／イ・スンユン ほか
▼出演アーティスト
GOT the beat／NCT DREAM／KARA／PSY／ZICO／カン・ダニエル／(G)I-DLE／IVE／TNX／BE’O／BIG Naughty／JANNABI／MeloMance／ユンナ／ヨンタク／キム・ホジュン／イ・スンユン ほか
▼MC
キム・イルジュン／ミンホ（SHINee）／イ・ミジュ
キム・イルジュン／ミンホ（SHINee）／イ・ミジュ
▼受賞者
・大賞：NCT DREAM
・最高音源賞：IVE
・最高アルバム賞：BTS
・ワールドベストアーティスト賞：PSY
・本賞
aespa
キム・ホジュン
PSY
カン・ダニエル
(G)I-DLE
Stray Kids
BLACKPINK
ZICO
NCT DREAM
Red Velvet
SEVENTEEN
GOT the beat
IVE
テヨン（少女時代）
BTS
イム・ヨンウン
・新人賞
TNX
NewJeans
LE SSERAFIM
・人気賞：イム・ヨンウン
・韓流大賞：スホ（EXO）
・トロット賞：ヨンタク
・バラード賞：ユンナ
・OST賞：MeloMance
・R&B ヒップホップ賞
BE’O
BIG Naughty
・バンド賞：JANNABI
・ベストパフォーマンス賞：(G)I-DLE
・今年の発見賞：イ・スンユン
・idolplusベストアーティスト賞：BTS
・idolplusニュースター賞：TEMPEST
・K-POP特別賞：KARA
・レジェンドアーティスト賞：BoA
・ニューウェーブスター賞
Lapillus
TAN
Kep1er
・大賞：NCT DREAM
・最高音源賞：IVE
・最高アルバム賞：BTS
・ワールドベストアーティスト賞：PSY
・本賞
aespa
キム・ホジュン
PSY
カン・ダニエル
(G)I-DLE
Stray Kids
BLACKPINK
ZICO
NCT DREAM
Red Velvet
SEVENTEEN
GOT the beat
IVE
テヨン（少女時代）
BTS
イム・ヨンウン
・新人賞
TNX
NewJeans
LE SSERAFIM
・人気賞：イム・ヨンウン
・韓流大賞：スホ（EXO）
・トロット賞：ヨンタク
・バラード賞：ユンナ
・OST賞：MeloMance
・R&B ヒップホップ賞
BE’O
BIG Naughty
・バンド賞：JANNABI
・ベストパフォーマンス賞：(G)I-DLE
・今年の発見賞：イ・スンユン
・idolplusベストアーティスト賞：BTS
・idolplusニュースター賞：TEMPEST
・K-POP特別賞：KARA
・レジェンドアーティスト賞：BoA
・ニューウェーブスター賞
Lapillus
TAN
Kep1er
【写真10枚】NCT DREAM、日本デビューシングルジャケ写公開 メンバー別Ver.も
【SMT写真20点超】NCT 127の「Kick It」で東京ドームを揺るがした
NCT DREAM、日本公式ファンクラブ設立＆2年半ぶり日本ツアー開催決定
NCT 127、全国5都市で期間限定カフェをオープン テーマは「アート」
【画像】”プライベートギャラリー”がテーマ！カラフルなグッズ一覧
【SMT写真20点超】NCT 127の「Kick It」で東京ドームを揺るがした
NCT DREAM、日本公式ファンクラブ設立＆2年半ぶり日本ツアー開催決定
NCT 127、全国5都市で期間限定カフェをオープン テーマは「アート」
【画像】”プライベートギャラリー”がテーマ！カラフルなグッズ一覧
おすすめ情報