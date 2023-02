ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ ハリー・ポッター」2023年夏開業

東京都練馬区のとしまえん跡地に今夏オープン予定の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 メイキング・オブ・ハリー・ポッター」は1日、公式サイトをリニューアル。「スタジオツアー東京」として公式ツイッターを新たに開設した。今まで明かされていなかった展示内容の一部情報も公開となった。

スタジオツアー東京は、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの製作の裏側を実際に体験できる施設。リニューアルされた公式サイトでは、イギリスの映画製作者たちが作った本物のセットや小道具、衣装など、展示内容の一部を公開。また、あの「大広間」や「ダイアゴン横丁」、「9と3/4 番線」など、映画ファンにはおなじみのシーンに登場する象徴的なセットのほか、3つ のレストラン、ショップ、インタラクティブ体験の情報も掲載されている。

また、ツイッターの公式アカウントでは、詳しい展示内容の紹介に加え、イベントの招待やキャンペーン情報を発信するほか、今夏の開業に向け、チケット発売に関する情報などを発信。フォローすることでいち早く最新情報を入手することができる。

■公式サイト

https://www.wbstudiotour.jp/

■公式ツイッター

https://twitter.com/wbtourtokyo

